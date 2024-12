LONDON, ON, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé la conclusion d'une entente visant à soutenir les personnes qui n'ont pas de logement, y compris celles qui vivent dans des campements, à London.

L'existence de campements doit cesser, les espaces publics doivent rester sécuritaires et nous devons fournir des logements et du soutien à ceux qui en ont besoin. Cette entente permettra d'atteindre ces objectifs grâce à une approche fondée sur les droits de la personne et priorisant le logement.

Le financement fédéral fourni au titre de cette entente fait partie d'un engagement de 250 millions de dollars qui figure dans le Budget de 2024 et vise à s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge partout au Canada. Dans le cadre de cette entente, London fournira 6,425 millions de dollars, tandis que la contribution du gouvernement fédéral s'élèvera à plus de 5 millions de dollars sur deux ans.

Ce financement soutiendra la mise en œuvre du plan d'intervention communautaire de London qui vise à éliminer les campements (London's Community Encampment Response Plan), et il permettra d'offrir immédiatement un soutien supplémentaire aux personnes qui n'ont pas de logement. Des intervenants seront embauchés pour répondre aux besoins de base, aider ceux qui vivent dans des campements à en sortir et à s'orienter dans le système local de services d'aide au logement. Grâce à cette entente, 30 à 35 lits d'hébergement temporaire d'urgence facile d'accès seront aussi mis à la disposition des personnes qui quittent les campements. À long terme, la Ville s'attachera à fournir des logements abordables et supervisés pour permettre aux personnes de faire la transition entre un campement et un logement permanent, et à leur offrir le soutien dont elles ont besoin pour y parvenir.

Cette entente s'appuie sur les programmes existants, dont Vers un chez-soi, dans le cadre duquel le gouvernement fédéral investit 5 milliards de dollars sur neuf ans pour lutter contre l'itinérance au Canada.

L'investissement de 250 millions de dollars du gouvernement fédéral devait servir d'outil de coordination avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour éliminer les campements dans tout le pays. Malgré tous les efforts que nous avons faits pour conclure une entente qui aurait permis à nos deux gouvernements de collaborer pour soutenir les personnes les plus vulnérables de nos collectivités, l'Ontario n'a pas été en mesure d'accepter une entente à temps pour que nous puissions fournir le financement avant l'hiver. Le gouvernement fédéral travaille maintenant directement avec les principales villes de l'Ontario, ce qui a débouché sur l'entente conclue avec London. D'autres ententes sont en préparation.

Personne ne choisit de se retrouver sans logement, et le fait de vivre dans un campement ne fait pas de quelqu'un un criminel. Tous les gouvernements ont la responsabilité de traiter ceux qui sont dans cette situation avec le même niveau de respect et de dignité qu'ils traiteraient n'importe quel Canadien.

Tout plan sérieux visant à résoudre le problème des campements devrait inclure le logement ainsi que d'autres formes de soutien. La crise du logement qui sévit au Canada ne sera vraiment terminée que lorsque plus personne n'aura à vivre dans une tente et que tout le monde aura un endroit sûr et abordable à considérer comme son chez-soi.

« En tant que personne profondément déterminée à faire changer les choses, je pense que mettre fin à l'itinérance n'est pas seulement un objectif, c'est une responsabilité morale. Notre mission est de soutenir les plus vulnérables, en veillant à ce qu'ils disposent d'un endroit sûr et abordable où se sentir chez eux. Lorsque les espaces publics deviennent des refuges de fortune, cela nous rappelle avec force que nous devons agir ensemble pour arriver à un véritable changement. Grâce à des investissements judicieux, des partenariats solides et une détermination inébranlable, nous renforcerons les services de soutien et travaillerons sans relâche pour mettre fin à l'itinérance chronique dans tout le Canada. »

Peter Fragistaktos, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est animé par une vision claire : un Canada où l'itinérance est une chose du passé. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où chaque personne disposera d'un logement sûr et abordable. Lorsque nous voyons les espaces publics devenir des lieux de refuge, c'est un appel à l'action pour nous tous d'unir nos forces pour arriver à un changement durable. Grâce à des investissements stratégiques et à des partenariats de collaboration, nous pourrons non seulement renforcer les services de soutien, mais aussi prendre des mesures audacieuses pour mettre fin à l'itinérance chronique et façonner un avenir meilleur et plus inclusif pour tous les Canadiens. »

Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest, Ontario

« London, comme de nombreuses collectivités du pays, est confrontée à une crise de l'itinérance. Les municipalités ne peuvent pas tout faire, et il est essentiel pour nous d'avoir accès aux ressources de nos partenaires gouvernementaux afin de pouvoir apporter un soutien crucial à ceux qui en ont besoin. Je me réjouis à l'idée de poursuivre les engagements pris avec le gouvernement fédéral alors que nous travaillons ensemble pour que les gens puissent avoir un chez-soi. »

Josh Morgan, maire de la Ville de London, Ontario

Ce financement vient compléter les investissements fédéraux réalisés dans le cadre de l'initiative Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, dont l'objectif est de fournir du financement et du soutien aux collectivités urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées afin de les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a aidé près de deux millions de Canadiens à trouver un endroit où ils peuvent se sentir chez eux.

Dans le cadre de cette entente, le gouvernement fédéral fournit 5 018 492 $ et la contribution de la Ville de London s'élève à 6 425 000 $ sur deux ans.

s'élève à 6 425 000 $ sur deux ans. Au titre du volet de financement Communités désignées du programme Vers un chez‑soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, la Ville de London aura reçu 46,6 millions entre 2019 et 2028 pour répondre aux besoins locaux en matière de lutte contre l'itinérance.

