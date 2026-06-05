Le gouvernement fédéral et Guelph annoncent l'amélioration de l'électrification du parc de véhicules de transport en commun local

GUELPH, ON, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le transport en commun permet de maintenir les collectivités bien reliées, de soutenir la croissance des économies locales et d'offrir un accès abordable et fiable aux emplois, aux services et aux possibilités.

Aujourd'hui, Dominique O'Rourke, députée de Guelph, et Tara Baker, directrice municipale de la Ville de Guelph, ont annoncé une étape importante pour améliorer le transport en commun dans la ville de Guelph. La Ville affectera une partie de son allocation sur 10 ans au titre du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) à l'acquisition de deux systèmes de recharge pour autobus électriques, qui seront installés sur les parcours. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'engagement de financement déjà annoncé d'environ 15,7 millions de dollars au titre du volet Financement de base du FTCC.

Ce projet appuiera la transition de la Ville vers des autobus électriques, ce qui contribuera à réduire les émissions de carbone. De nombreuses étapes importantes sont prévues à Guelph pour assurer la croissance continue, ainsi que la remise en état et le renouvellement des infrastructures de transport en commun et de transport actif.

Citations

« L'allocation de 10 ans du gouvernement du Canada pour le transport en commun à Guelph offre un financement stable et prévisible qui permettra d'améliorer les services de transport en commun, de réduire les émissions de carbone et de bâtir un réseau de transport plus efficace. Je suis ravie de voir que cet important investissement dans Guelph Transit permettra de bâtir une collectivité mieux reliée, plus abordable et plus durable. Il s'appuie sur les investissements antérieurs du gouvernement fédéral pour l'achat d'autobus électriques et la construction d'un nouveau garage de transport en commun. »

Dominique O'Rourke, députée de Guelph, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ce financement est une excellente nouvelle puisque la Ville continue d'acquérir de nouveaux autobus pour assurer le déplacement de ses résidents. Cela permettra d'améliorer les services de transport en commun pour tous, en plus de maintenir l'abordabilité et de contribuer à réduire notre empreinte écologique. »

Cam Guthrie, maire de la Ville de Guelph

« Nous sommes reconnaissants de recevoir ce financement fédéral, qui constitue un moyen responsable de financer des infrastructures de transport en commun essentielles. Ce financement offrira à Guelph Transit une source de revenus stable au cours de la prochaine décennie, ce qui lui permettra d'investir dans des projets qui contribueront non seulement à améliorer l'expérience des usagers, mais aussi à répondre aux besoins liés à la construction de nouveaux logements et à la croissance de l'emploi, et ce, tout en soutenant nos objectifs en matière de climat et d'énergie. »

Tara Baker, directrice municipale, Ville de Guelph

Faits en bref

À compter d'avril 2026, la Ville de Guelph recevra jusqu'à 15 733 910 $ sur 10 ans.

À compter de 2026-2027, le FTCC fournira du financement pour répondre aux besoins uniques des collectivités de toutes tailles : des grandes régions métropolitaines aux petites et moyennes collectivités, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

Le volet Financement de base du FTCC offre un soutien prévisible et à long terme aux collectivités canadiennes qui disposent déjà d'un réseau de transport en commun. Le FTCC contribue à améliorer l'accessibilité et la fiabilité du transport en commun, encourage les modes de transport plus propres, facilite un meilleur accès aux services essentiels et aux possibilités économiques pour les Canadiens, et favorise la durabilité environnementale ainsi que le bien-être social.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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