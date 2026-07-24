Le gouvernement fédéral et dix communautés des Premières Nations investissent dans les énergies renouvelables en Nouvelle-Écosse

PAQTNKEK, NS, le 24 juill. 2026 /CNW/ -- Dix communautés mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse produisent leur propre énergie renouvelable grâce à un investissement de plus de 4,8 millions de dollars du gouvernement fédéral et des communautés.

Le projet, désormais achevé, comprenait l'installation de panneaux solaires à facturation nette. La facturation nette permet aux communautés de produire leur propre électricité et de la fournir au service public d'électricité. En conséquence, elles ne paient que la quantité « nette » d'électricité, c'est-à-dire la différence entre la production de leurs systèmes solaires et la quantité d'électricité qu'elles consomment réellement du réseau.

Grâce à ce projet, chaque communauté réduira ses coûts énergétiques et son empreinte carbone tout en créant des possibilités d'emploi dans le secteur de l'énergie renouvelable et en donnant aux Mi'kmaq plus de contrôle sur leur avenir énergétique et environnemental.

L'Ulnooweg Development Group, un organisme sans but lucratif qui soutient les entreprises autochtones du Canada atlantique, a géré l'entente de financement au nom des dix communautés des Premières Nations participantes : Acadia, Annapolis Valley, Eskasoni, Glooscap, Millbrook, Paqtnkek, Pictou Landing, Potlotek, Wagmatcook et Waycobah.

Deux entreprises de construction spécialisées dans les énergies renouvelables, détenues majoritairement par des Autochtones, Bayside Renewables et Eskasoni Renewables, ont installé avec succès tous les systèmes solaires dans les dix communautés, ce qui renforce les capacités nécessaires à la réalisation de futurs projets d'énergie renouvelable.

Citations

« Le gouvernement fédéral est fier d'investir dans des projets d'infrastructure durable sur le plan environnemental comme celui-ci. Maintenant que l'installation des panneaux solaires est achevée, dix communautés mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse disposent d'une plus grande autonomie en matière de production d'énergie et d'impact environnemental. »

Jaime Battiste, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Cape Breton-Canso-Antigonish

« En tirant parti de notre important potentiel en matière d'énergie solaire, les communautés mi'kmaq réduisent leurs dépenses énergétiques et créent des emplois locaux ainsi que des possibilités économiques qui peuvent durer des générations. Ce projet démontre également que l'énergie solaire occupe une place grandissante dans notre bouquet énergétique global et qu'elle fournit une électricité abordable, plus propre et fiable. »

L'honorable Marco MacLeod, ministre de l'Énergie, Nouvelle-Écosse

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 625 476 $ provenant du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Au total, les dix communautés des Premières Nations participantes contribuent à hauteur de 1 208 492 $.

Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 60 projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet Infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 356 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 524 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Liens connexes

Plan Investir dans le Canada - Bâtir un Canada meilleur

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

Volet Infrastructures vertes

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/gi-iv-fra.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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