/R E P R I S E --Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure et de logement au Yukon/ English
Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
21 mai, 2026, 11:00 ET
WHITEHORSE, YT, le 20 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, de Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député de Yukon, de l'honorable Cory Bellmore, ministre des Services aux collectivités, de l'honorable Brad Cathers, ministre de la Santé et des Services sociaux, ainsi que de l'honorable Scott Kent, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon.
Date : Jeudi 21 mai 2026
Heure : 11 h 00 [HY]
Lieu : Quai d'observation du fleuve Yukon - Whitehorse
Rue Front
Whitehorse (Yukon) Y1A 0G5
Pour participer virtuellement, veuillez communiquer avec [email protected].
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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Kara Johancsik, Communications, ministère des Services aux collectivités, Gouvernement du Yukon, 867-332-1237, [email protected]
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