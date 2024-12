OTTAWA, ON, le 3 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé la création du nouveau Conseil canadien des infrastructures, un organisme consultatif d'experts qui réalisera la toute première Évaluation nationale des infrastructures (ÉNI) au pays.

L'ÉNI appuiera la planification et la prise de décisions à long terme du Canada en matière d'infrastructures grâce à la compilation de données et d'éléments probants ainsi qu'aux recherches et aux analyses nécessaires pour faire des investissements éclairés au service des Canadiens pendant de nombreuses années.

L'accent sera mis sur les infrastructures essentielles dont les collectivités ont besoin pour soutenir la construction de logements à long terme - entre autres les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées, au transport en commun, au transport actif et à la gestion des déchets - ainsi que sur les répercussions de la croissance démographique et du changement climatique sur les infrastructures essentielles. La première ÉNI sera un élément essentiel pour aider les collectivités à construire les infrastructures nécessaires pour atténuer les pressions en matière de logement et soutenir la croissance continue de collectivités durables, résilientes et inclusives.

À l'appui de ce travail, le Conseil canadien des infrastructures - composé de 11 experts de domaines pertinents au secteur des infrastructures dans l'ensemble du Canada - mobilisera les principaux partenaires et intervenants de l'industrie, des gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones ainsi que des administrations municipales afin de solliciter leurs connaissances et leur expertise et de veiller à ce que l' ÉNI soit utile pour les collectivités de partout au Canada.

Citations

« Une Évaluation nationale des infrastructures aidera les collectivités de tout le pays à planifier les infrastructures dont elles auront besoin à l'avenir, tout en veillant à ce que ces infrastructures soutiennent la croissance démographique et soient résilientes aux répercussions du changement climatique. J'ai hâte d'examiner la première évaluation, qui sera axée sur les infrastructures essentielles pour construire davantage de logements dans tout le pays, ce qui contribuera à mettre fin à la crise du logement qui sévit au Canada. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures façonnent les collectivités. En exploitant des données et des éléments probants dans le cadre de l'ÉNI, on permettra aux collectivités de planifier et d'investir à long terme pour croître et prospérer maintenant et pendant de nombreuses années. C'est un honneur pour moi de travailler avec le Conseil à la réalisation d'une ÉNI qui sera un outil précieux pour les opérateurs et les propriétaires d'infrastructures ainsi que pour les investisseurs. L'Évaluation leur permettra de prendre des décisions éclairées avec confiance afin de contribuer à la mise en place d'infrastructures solides et résilientes dans tout le Canada. »

Jennifer Angel, directrice générale d'Evergreen (présidente du Conseil canadien des infrastructures)

« L'une des principales raisons d'être de l'ÉNI est de veiller à ce que chaque dollar soit investi de manière à contribuer efficacement à la productivité et à la croissance économique, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de vie de notre population croissante. L'ÉNI sera un précieux outil qui permettra aux décideurs de disposer des données nécessaires pour mettre en place les infrastructures de haut niveau dont les collectivités ont besoin pour prospérer, et je me réjouis à l'idée de travailler avec les autres membres du Conseil à sa mise en œuvre. »

Peter Weltman, directeur de Technomics Inc., ancien directeur de la responsabilité financière de l'Ontario (Vice-président du Conseil canadien des infrastructures)

Faits en bref

Les membres du Conseil canadien des infrastructures ont été choisis en fonction de leur expertise et de leur expérience dans des domaines pertinents et de leurs points de vue sur différentes situations régionales. Ils ont été nommés par le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. Le Conseil se compose de : Jennifer Angel (présidente), Peter Weltman (vice-président), Sara Brown , James Dunn , Joanna Eyquem, Graham Gagnon , John McKendrick , Doug McNeil , Catherine Morency , Ren Thomas , et Judy Whiteduck .

se compose de : Jennifer Angel (présidente), (vice-président), , , Joanna Eyquem, , , , , , et . Chaque membre siégera au Conseil à temps partiel jusqu'au 31 mars 2027 et relèvera du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. Vous trouverez la liste complète des membres du Conseil ainsi que leurs biographies sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada.

Le gouvernement du Canada a lancé une séance de consultation publique visant à recueillir des commentaires sur la conception de l'ÉNI. L'une des principales recommandations publiées dans le document Tracer la voie vers 2050 : Aller de l'avant avec l'Évaluation nationale des infrastructures était la création d'un organisme indépendant pour entreprendre l'ÉNI.

Liens connexes

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour obtenir de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec: Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais: 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]