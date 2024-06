VANCOUVER, BC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Nous devons construire davantage d'appartements locatifs au Canada, et les prêts à faible coût nous aident à le faire. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé 204,8 millions de dollars pour construire 404 logements locatifs répartis dans deux projets, ici à Vancouver. Le financement sera fourni sous forme de prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA).

L'annonce a été faite par l'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de PacifiCan, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, sur le site d'un ensemble résidentiel annoncé précédemment dans le cadre du PPCA, à Vancouver.

Le PPCA stimule la construction de logements locatifs en offrant aux constructeurs et aux promoteurs des prêts remboursables à faible coût. Il est en voie de contribuer à la construction de plus de 131 000 appartements partout au Canada.

Citations :

« Le PPCA est un élément essentiel de la Stratégie nationale sur le logement. Nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre d'appartements locatifs afin que les personnes au Canada puissent trouver un logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Chaque Canadien mérite d'avoir un endroit sûr et abordable où il peut se sentir chez lui. L'investissement d'aujourd'hui par notre gouvernement permettra de faire avancer les projets à Vancouver aussi rapidement que possible. C'est une question d'équité pour toutes les générations. » - L'honorable Harjit Sajjan, ministre de la protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada.

Faits en bref :

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada.

partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes issues de la classe moyenne au Canada. Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Il fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement partout au pays. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Grâce au programme, le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 131 000 logements locatifs d'ici 2031-2032. Une offre stable de logements locatifs est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes issues de la classe moyenne au Canada. Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. En plus des 15 milliards de dollars annoncés dans l'Énoncé économique de l'automne 2023 pour le PPCA, le budget 2024 a annoncé un supplément de 15 milliards de dollars en prêts pour construire un minimum de 30 000 nouveaux appartements locatifs, ce qui porte le financement total à 55 milliards de dollars.

En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé près de 51 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

