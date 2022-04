VANCOUVER, TERRITOIRE TRADITIONNEL DES MUSQUEAM, DES SQUAMISH ET DES TSLEIL-WAUTUTH, BC, le 29 avril 2022 /CNW/ - Pour lutter contre le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de santé au Canada, nous devons aider les organismes à renforcer leurs capacités. Le gouvernement du Canada applaudit les efforts que déploie l'Association des médecins autochtones du Canada (AMAC) afin de rendre les systèmes de santé plus sûrs.

À cette fin, Services aux Autochtones Canada appuie l'AMAC dans sa lutte contre le racisme en injectant plus de 150 000 $ pour contribuer à faire en sorte que les Autochtones du Canada aient accès à des services de santé sans craindre d'être victime de discrimination ou de racisme.

L'Association a participé à la planification des Dialogues nationaux sur le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de santé du Canada et continue de participer aux discussions fédérales visant à faire avancer cet important dossier.

Ce financement permettra à l'AMAC de poursuivre son rôle de leader national en continuant de participer à des événements et à des activités à l'échelle nationale en collaboration avec Services aux Autochtones Canada et d'autres partenaires autochtones et non autochtones dans le milieu de la santé.

« Pour les médecins autochtones, s'efforcer de rendre les systèmes de santé plus sûrs pour les Autochtones comporte une dimension très personnelle. Nos propres familles et communautés sont directement touchées par le racisme qui continue d'empoisonner nos systèmes de santé. Les histoires de Joyce Echaquan, Brian Sinclair - deux parmi tant d'autres - nous remplissent de colère et de chagrin, mais dans un même temps, nous nous sentons portés par l'élan d'alliés et de partenaires qui ont répondu à l'appel pour combattre le racisme. »

Dr Michael Dumont

Médecin directeur de l'AMAC

« Le type de travail et la mobilisation effectués par l'Association des médecins autochtones du Canada sont si importants pour rendre les systèmes de santé du Canada plus sécuritaires et accessibles à tous les Autochtones. C'est avec l'aide d'organisations comme l'AMAC que nous arriverons à créer une société plus inclusive et plus sûre. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Le budget de 2021 prévoyait consacrer 126,7 M$ sur 3 ans, à compter de l'exercice 2021-2022, à des mesures visant à enrayer le racisme et la discrimination dans les systèmes de santé et à en faire des milieux où les peuples autochtones sont respectés et en sécurité.

Le Ministère finance activement diverses initiatives de santé dirigées par des partenaires et axées sur l'amélioration de l'accès à des services adaptés à la culture, l'intégration de la culture et de la sécurité du patient et la responsabilisation.

