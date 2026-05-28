PAWGWASHEENG, ON, le 28 mai 2026 /CNW/ - La Première Nation de Pays Plat est ravie de rénover sa salle communautaire, qui a plus de 50 ans, grâce à un investissement fédéral de plus de 2,4 millions de dollars dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Une fois rénovée, la salle sera un lieu de rassemblement écologique et inclusif pour les membres actuels et les générations futures de Pays Plat.

Les travaux d'agrandissement et de modernisation consisteront à installer un nouveau système de CVC écoénergétique, des dispositifs d'éclairage à DEL et une génératrice de secours, ainsi qu'à effectuer des aménagements pour l'accessibilité. Une fois les rénovations achevées, la salle communautaire sera plus accessible à tous et consommera moins d'énergie.

Ces travaux de rénovation ont été conçus en tenant compte de la vision de la Première Nation et de ses besoins en matière de programmes. L'installation rénovée offrira divers services sociaux, créera des possibilités de développement économique et favorisera la participation à des événements importants qui renforcent la communauté.

Citations

« Les améliorations apportées à la salle communautaire permettront d'offrir un lieu sûr, sain et accessible à l'ensemble de la communauté, soutenant ainsi un large éventail d'activités et de traditions culturelles qui favorisent une communauté forte et unie. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, et députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord

« Ce financement aidera notre communauté à bâtir un avenir durable, tout en misant sur les énergies vertes et l'inclusion pour Pays Plat. Nous sommes enthousiastes et impatients de voir la salle communautaire rénovée, qui nous permettra de poursuivre nos traditions culturelles et d'offrir un lieu sécuritaire et accessible à tous les membres. »

David P. Mushquash, chef, Première Nation Pays Plat

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 455 904 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada. Dans le budget de 2024, on a annoncé un financement additionnel de 500 millions de dollars afin de soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du programme BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 % des fonds du programme sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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