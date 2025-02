Le gouvernement du Québec soutient un projet de mobilité durable en collaboration avec l'UQAC

SAGUENAY, QC, le 14 févr. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, annonce une aide de 200 000 $ pour un service de navette d'autobus reliant Alma et l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Le projet consiste à financer pour deux années, soit quatre sessions universitaires, un service de navette à raison de deux allers-retours quotidiens. Il vise à favoriser l'accessibilité aux études supérieures pour les étudiantes et étudiants du Lac-Saint-Jean. Pour sa part, l'UQAC travaillera à conclure les partenariats nécessaires pour assurer la pérennité du projet.

« Je suis très enthousiaste envers le projet annoncé aujourd'hui, surtout que l'UQAC demeure une institution importante pour moi, qui y ai fait mes études. La mobilité durable prend forme dans les régions avec des initiatives comme celle-ci. Aussi, on vient apporter une solution très concrète pour permettre à plus d'étudiants de converger vers l'UQAC, ce qui a une incidence directe sur notre vitalité régionale. De plus, si nos étudiants fréquentent l'UQAC, nous garderons nos jeunes en région et notre démographie continuera d'indiquer une augmentation. Notre gouvernement est fier de soutenir ce projet porteur! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Le service de navette s'inscrit dans une série de mesures que nous offrons à notre communauté étudiante pour améliorer l'accessibilité aux études supérieures et diminuer les coûts d'un parcours universitaire le plus possible, tout en misant sur une approche de développement durable. La subvention obtenue nous permet de proposer ce genre d'initiative qui a un impact direct sur le recrutement et la rétention d'étudiants et d'étudiantes partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Ghislain Samson, recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi

« Je suis enchantée de savoir que ce qui était un projet pilote devient un programme de deux ans. La mobilité est un enjeu et un défi pour une ville et une région comme les nôtres. Ces initiatives qui sont mises en place par les partenaires du milieu, et qui marchent, sont exactement ce dont nous avons besoin pour développer le futur de la mobilité durable et du transport collectif chez nous. »

Julie Dufour, présidente du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité et mairesse de la Ville de Saguenay

Faits saillants :

Cette initiative locale a été choisie par le comité régional de sélection de projets du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

C'est dans le cadre de ce même volet que s'inscrit la participation financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

