Le gouvernement du Québec soutient les plus petites municipalités pour la réalisation de projets d'infrastructures municipales

SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU, QC, le 15 avril 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer une bonification de 90 millions de dollars au Programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec (TECQ) 2024-2028, pour soutenir les plus petites municipalités afin qu'elles puissent réaliser des travaux à leurs bâtiments municipaux.

Cette somme sera versée à plus de 900 municipalités de moins de 5 000 habitants à travers le Québec pour faire lever des projets qui contribueront à la vitalité des communautés locales.

Les municipalités pourront financer des projets de construction ou de rénovation de leurs infrastructures municipales à vocation culturelle, communautaire, municipale, sportive ou de loisir. Pensons, par exemple, à un hôtel de ville, à un centre communautaire, à un parc public, à un centre de loisirs ou encore à un aréna.

Citations :

« Partout au Québec, notre gouvernent contribue à développer des milieux de vie qui sont toujours plus dynamiques et où il fait bon vivre. Aujourd'hui, je suis fière que nous annoncions ce soutien aux plus petites municipalités parce qu'elles en ont particulièrement besoin. Ce coup de pouce supplémentaire permettra d'offrir des services essentiels de qualité aux citoyens ainsi que des lieux où ils pourront se réunir, se divertir ou encore bouger. J'ai déjà hâte de voir les différents projets qui verront le jour dans toutes nos régions! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Les municipalités de moins de 5 000 habitants font face à de réels défis lorsque vient le temps d'investir dans les infrastructures municipales. C'est donc essentiel que le gouvernement apporte son aide pour soulager le fardeau fiscal des citoyens et citoyennes, tout en permettant aux municipalités de conserver leur attractivité. Cette bonification aura des répercussions concrètes dans nos petites municipalités, partout au Québec! »

Eric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales

« Le TECQ 2024-2028 est un levier indispensable pour les petites municipalités du Québec. En leur offrant un soutien financier structurant, cette bonification appréciée permet non seulement de préserver des infrastructures municipales essentielles, mais aussi de garantir des services de qualité aux citoyens. Cela constitue une autre manifestation de la volonté de la ministre des Affaires municipales de soutenir les régions. Le Québec est composé à plus de 80 % de municipalités de moins de 5 000 habitants, et ce programme contribue directement à leur vitalité. »

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog

« Les bâtiments municipaux, comme les salles communautaires et les parcs, sont au cœur de la vie locale. Grâce à cette bonification du TECQ 2024-2028, qui offre une flexibilité accrue, les municipalités moins populeuses pourront mieux répondre aux besoins de leurs citoyennes et citoyens. Pour des communautés comme les nôtres, un appui financier du gouvernement fait toute la différence pour la réalisation de projets au bénéfice de la population. »

Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat et président du caucus des municipalités locales de l'Union des municipalités du Québec.

Faits saillants :

La bonification de 90 millions de dollars annoncée aujourd'hui intègre une enveloppe équivalente à celle dont était doté le Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM), qui a pris fin le 31 décembre 2024.

Rappelons qu'en juillet 2024, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement total de plus de 3,2 milliards de dollars pour les infrastructures municipales dans le cadre du Programme TECQ 2024-2028. La bonification de 90 millions s'ajoute à cette enveloppe, précisément à la contribution de 1 milliard de dollars du gouvernement du Québec.

Pour obtenir plus de renseignements sur les nouvelles modalités du Programme, consultez le Guide disponible sur la page du TECQ 2024-2028.

