Le gouvernement du Québec soutient la tenue des Championnats canadiens d'athlétisme

MONTRÉAL, le 25 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier aux Championnats canadiens d'athlétisme qui se déroulent à Montréal du 25 au 28 juillet.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, confirment l'attribution d'une aide financière de 52 500 $ pour la tenue de cet événement.

Les Championnats canadiens U20, séniors et paralympiques d'athlétisme constituent le plus important rendez-vous annuel de cette discipline au pays. Plus de 1 400 athlètes y sont attendus, dont les vedettes olympiques et paralympiques canadiennes, André De Grasse et Mélissa Bishop, ainsi que les Québécois Maïté Bouchard et Mathieu Parent. L'événement est l'occasion de sélectionner les athlètes qui représenteront le pays cet automne aux Championnats du monde d'athlétisme au Qatar, du 28 septembre au 6 octobre 2019, et à ceux en para‑athlétisme à Dubaï, du 7 au 15 novembre 2019.

Citations :

« Accueillant cette compétition d'importance pour la première fois, Montréal se démarque avantageusement comme ville sportive d'envergure grâce à ses équipements sportifs de pointe. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ces championnats qui mettront en lumière le talent d'athlètes d'ici et de partout ailleurs au Canada, en plus de générer des retombées économiques pour la métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je suis très heureuse de m'associer à cet événement majeur, et particulièrement fière de soutenir les quelque 350 athlètes du Québec qui y participeront. En plus d'être pour plusieurs un véritable tremplin vers des compétitions internationales, cette rencontre sportive des plus attendues pave aussi la voie à la participation des femmes à de plus en plus de championnats. Je me réjouis de constater que la place des femmes dans le sport est une priorité grandissante. J'invite tous les gens d'ici et d'ailleurs à venir encourager les athlètes et à bouger à leur tour! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la réalisation de l'événement avec une somme de 30 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole .

. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur soutient l'événement avec une aide financière de 22 500 $ provenant du Programme de soutien aux événements sportifs.

