Le gouvernement du Québec soutient la Pente à neige

MONTRÉAL, le 21 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir la Pente à neige, qui prend place pour une troisième année au parc Ignace-Bourget à Montréal.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, confirment aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 155 000 $ pour la réalisation de ce projet.

Lieu de rassemblement inclusif et familial, la Pente à neige propose une série d'activités extérieures en plein cœur de Montréal. Ce projet d'économie sociale met non seulement en valeur les espaces naturels urbains du sud-ouest de la métropole, mais positionne aussi Montréal comme une ville sportive et hivernale auprès des voyageurs d'ici et d'ailleurs.

Citations :

« En offrant aux Montréalais des activités abordables, dans un site facile d'accès, la Pente à neige démocratise l'accès aux sports d'hiver et encourage l'adoption de saines habitudes de vie. Pour notre gouvernement, il est essentiel de soutenir des initiatives structurantes qui diversifient l'offre de loisirs dans la métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La Pente à neige est un attrait touristique inusité qui séduit les amateurs de glisse montréalais, tout en permettant aux touristes de vivre une expérience mémorable, et ce, en plein cœur de la métropole. Votre gouvernement est fier de s'associer à ce projet qui diversifie notre offre touristique hivernale et qui contribue activement à la prospérité du Québec et à son rayonnement. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 115 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme, le ministère du Tourisme verse au promoteur un montant de 40 000 $, en collaboration avec Tourisme Montréal.

L'organisme à but non lucratif la Pente à neige a pour objectifs de mettre en valeur les parcs de Montréal, de promouvoir les saines habitudes de vie et de permettre à tous de célébrer les attraits de l'hiver montréalais à travers des espaces d'activités ludiques et sportives.

Liens connexes :

Suivez-nous dans les médias sociaux :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://twitter.com/MAMhQC

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Renseignements: Sources : Sarah Bigras, Attachée de presse et responsable des communications, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 446-5911 ; Raphaël Melançon, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 528-8063, Courriel : [email protected] ; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Tél. : 418 691-2015, poste 3746 ; Virginie Rompré, Coordonnatrice des affaires publiques et des stratégies, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3493