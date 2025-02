Le gouvernement du Québec soutient des projets pour contribuer à la vitalité du Bas-Saguenay

RIVIÈRE-ÉTERNITÉ, QC, le 21 févr. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, ainsi que le député de Dubuc, M. François Tremblay, sont fiers d'annoncer deux aides financières venant appuyer la réalisation de projets porteurs dans la MRC du Fjord-du-Saguenay.

D'abord, un soutien de 200 000 $ est accordé au Club de motoneige du Fjord afin de réaliser les travaux visant à consolider le sentier interrégional entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la région de Charlevoix. La reconstruction de trois ponts actuellement fermés à la circulation sur le sentier 383 ainsi que d'un ponceau près du petit lac Éternité, à Rivière-Éternité, est ainsi prévue d'ici l'été prochain.

Par ailleurs, la ministre et le député de Dubuc annoncent une somme de 79 616 $ afin de procéder à la stabilisation structurelle de la statue Notre-Dame du Saguenay, au cap Trinité. Les travaux à effectuer visent à prévenir la dégradation de la statue de 7,5 mètres, réalisée en 1881 et classée au Répertoire du patrimoine culturel du Québec depuis 1965. Ces interventions permettront la réouverture complète du sentier de la Statue du Parc national du Fjord-du-Saguenay.

Citations :

« Je tenais à être à Rivière-Éternité pour annoncer les soutiens de mon ministère à deux projets importants pour notre région et pour les citoyens. Qu'on parle du sentier de motoneige interrégional, véritable porte d'entrée pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou de l'imposante statue du cap Trinité, il s'agit d'initiatives qui contribuent à la fierté et à la vitalité touristique de notre région. Je suis fière que nous misions sur ces attraits qui nous font rayonner au Québec et dans le monde! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Les deux annonces d'aujourd'hui démontrent l'engagement de tous les intervenants régionaux pour soutenir autant notre patrimoine que notre industrie touristique hivernale. La solidarité et la complémentarité entre les différents préfets du Saguenay-Lac-Saint-Jean et le gouvernement du Québec produisent ces résultats concrets pour notre population. Je suis enchantée de voir l'avenir de la statue assuré et les sentiers de motoneige devenir plus accessibles, avec des itinéraires efficaces. »

Julie Dufour, présidente du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité et mairesse de la Ville de Saguenay

« La MRC se réjouit du soutien annoncé pour ces deux projets d'envergure qui contribuent à la vitalité et l'attractivité de notre territoire. Nous avons joué un rôle clé dans la concertation des partenaires et l'accompagnement de ces projets. Cet engagement démontre toute l'importance que nous accordons à la sauvegarde de notre patrimoine culturel et à la collaboration entre les acteurs locaux pour assurer la pérennité de nos richesses collectives. La motoneige, en tant qu'activité économique phare de notre région en hiver, bénéficie ainsi d'un appui structurant pour son développement. »

Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay

« C'est un honneur pour nous de prendre possession de cette madone. Nous la traiterons royalement et lui donnerons l'importance qui lui revient, à la hauteur de ce qu'elle apporte à notre municipalité. »

Rémi Gagné, maire de Rivière-Éternité

« Grâce à l'appui précieux de nos partenaires, trois ponts ainsi qu'un ponceau, fermés depuis 2023, sur le sentier 383 pourront rouvrir cet hiver. Le sentier permet à plus d'un millier de visiteurs de parcourir la région, générant des retombées économiques importantes pour plusieurs commerces. »

Gérald Gagné, président du Club de motoneige du Fjord

Fait saillant :

La participation financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation s'élève à 279 616 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre, des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Stéphane Bégin, Attaché de presse, Bureau de la députée de Chicoutimi et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 418 540-5868, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746