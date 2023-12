Le gouvernement du Québec signe un accord de négociation sur l'autonomie gouvernementale du Nunavik

MONTRÉAL, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Afin de faire progresser les discussions sur la modernisation de la gouvernance du Nunavik, le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le président de la Société Makivik, M. Pita Aatami, ont entériné aujourd'hui un nouvel accord de négociation. La signature de cet accord constitue une étape importante du processus visant la réalisation d'une entente plus étoffée entre le gouvernement du Québec et la nation inuite sur l'établissement d'un modèle de gouvernance conforme aux aspirations du Nunavik. Elle incarne également la volonté du gouvernement de solidifier ses relations avec la nation inuite.

La mise sur pied d'une nouvelle forme de gouvernance au Nunavik est l'objet de discussions entre les Inuit et le gouvernement du Québec depuis plusieurs décennies. Ces discussions ont mené à la signature de trois ententes, en 2003, en 2007 et en 2011, portant entre autres sur la mise en place du gouvernement régional du Nunavik et sur l'élaboration des modalités de sa création et de son fonctionnement.

Tous les ministères et organismes publics du Québec et du Nunavik concernés par les négociations à venir en vertu du nouvel accord seront invités à y participer en mettant de l'avant leurs expertises respectives.

Citations :

« La réconciliation avec les peuples autochtones, c'est une responsabilité qu'on doit assumer au Québec. Je suis fier qu'on chemine dans cette direction-là depuis plusieurs années, dans une approche respectueuse, de nation à nation. On signe aujourd'hui avec la Société Makivik l'Accord de négociation sur l'autonomie gouvernementale du Nunavik, qui établit un canal de négociation en vue d'une entente sur la gouvernance au Nunavik. Dès 2024, le Québec et les Inuit vont se remettre à la table pour négocier. Je suis optimiste pour ce qui s'en vient dans les relations entre nos deux nations. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Avec cette signature, nous commençons ensemble un processus de négociations important. La signature d'un protocole d'entente sur l'autonomie gouvernementale du Nunavik représente un moment majeur qui mérite d'être célébré. J'entrevois la suite des négociations avec beaucoup d'enthousiasme et j'ai bien hâte de voir arriver le changement concret qui en découlera. Aujourd'hui, il s'agit d'une première entente, mais d'autres suivront sous peu. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« L'entente signée aujourd'hui entre notre gouvernement et la Société Makivik représente une belle avancée pour le Nord-du-Québec. Le Québec et la population du Nunavik ont des relations basées sur le respect mutuel, je suis donc très heureux de cette annonce. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« L'accord entre le gouvernement du Québec et la Société Makivik marque une étape importante pour la modernisation de la gouvernance au Nunavik, reflétant l'engagement envers des discussions avec la nation inuite. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« En tant que président de la Société Makivik, je suis extrêmement fier de souligner un jalon important dans les négociations pour la création d'un gouvernement autonome au Nunavik. Cet accord est une étape fondamentale dans notre cheminement vers l'autodétermination. Notre collaboration avec le gouvernement du Québec témoigne d'un profond respect de notre identité culturelle unique et d'un engagement envers un avenir qui respecte les droits des Inuit du Nunavik. »

Pita Aatami, président de la Société Makivik

SOURCE Cabinet du premier ministre

