Le gouvernement du Québec se souvient des victimes de l'attentat de l'École Polytechnique de Montréal

QUÉBEC, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Au nom du gouvernement du Québec, en cette Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, le premier ministre, François Legault, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, honorent la mémoire des victimes du féminicide survenu à l'École Polytechnique de Montréal il y a 34 ans.

Le 6 décembre 1989, 14 jeunes femmes ont été assassinées simplement parce qu'elles étaient des femmes. Il s'agit de Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maud Haviernick, Barbara Klucznik-Widajewicz, Maryse Laganière, Maryse Leclair, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michèle Richard, Annie St-Arneault et Annie Turcotte.

Citations :

« En cette Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, on a le devoir de se souvenir des 14 femmes qui ont été assassinées le 6 décembre 1989, parce qu'elles étaient des femmes. La violence faite aux femmes n'a pas sa place au Québec et notre gouvernement lutte activement contre cette violence. Comme Québécoises et Québécois, on a une responsabilité collective d'être là les uns pour les autres, et de dénoncer la violence quand on en voit, avant qu'il ne soit trop tard. On doit être vigilant, ça sauve des vies. »

François Legault, premier ministre du Québec

« L'attentat de Polytechnique a fauché la vie de 14 femmes, simplement parce qu'elles étaient des femmes. Nous avons un devoir de mémoire envers elles. L'égalité entre les femmes et les hommes est, et doit demeurer, une des valeurs fondamentales de notre société ; la violence faite aux femmes doit cesser. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Chaque année, du 25 novembre au 6 décembre, le Québec se mobilise à l'occasion des Journées d'action contre la violence faite aux femmes.

Le 25 novembre a été désigné par l'Organisation des Nations Unies Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

En 1991, le Parlement du Canada a institué le 6 décembre Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes.

a institué le 6 décembre Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Au Québec, les femmes et les filles demeurent les principales victimes de plusieurs formes de violence. Selon les plus récentes données policières : Elles représentent 89,5 % des victimes d'agressions sexuelles ; Elles constituent 95 % des victimes de proxénétisme et de traite des personnes ; Les femmes correspondent à 76,4 % des victimes d'infractions contre la personne commises dans un contexte conjugal.

Le gouvernement du Québec agit pour atteindre l'égalité de fait entre les femmes et les hommes et pour lutter contre la violence faite aux femmes. Il mène plusieurs actions en ce sens, par exemple celles posées dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027 et de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027, toutes deux lancées en juin 2022.

Si vous êtes victime, témoin ou auteur de violence, n'hésitez pas à contacter une des ressources suivantes pour de l'aide ou de l'information : SOS violence conjugale et Info-aide violence sexuelle offrent de l'aide, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, partout au Québec.



SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, ewan.sauve[email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, 418 802-6833; Information : Relations médias, Québec.ca, Québec.ca/international, [email protected]