Le gouvernement du Québec présente le quatrième plan de lutte à la pauvreté

QUÉBEC, le 21 juin 2024 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, rend public le Plan d'action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2024-2029. Le gouvernement du Québec investit 4,3 milliards de dollars, dont 750 millions de dollars dans la mise en place de 71 actions pour consolider le soutien alloué aux besoins des personnes vulnérables.

Rappelons que, depuis 2018, plus de 12 milliards de dollars ont été investis pour répondre aux besoins actuels et à ceux des prochaines années : construction de logements sociaux ou abordables, bonification de l'aide aux programmes soutenant le paiement des loyers, introduction du crédit d'impôt pour le soutien des personnes aînées et les pensions alimentaires, aide alimentaire et création du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire.

Les efforts donnent des résultats : le Québec affiche aujourd'hui le plus bas taux de personnes à faible revenu au Canada, se situant à 6,6 % de la population totale selon Statistique Canada. À l'arrivée au pouvoir du gouvernement en 2018, le taux se situait à 9,8 %.

Favoriser la participation économique et sociale

Les personnes et les familles plus vulnérables seront accompagnées afin qu'elles puissent surmonter les différents obstacles à leur intégration sociale.

À cette fin, le gouvernement souhaite moderniser le régime d'assistance sociale et offrir un accompagnement personnalisé aux prestataires de l'assistance sociale. Le gouvernement se donne d'ailleurs l'objectif d'accompagner plus de 50 000 prestataires dans une démarche d'intégration sociale, surtout par l'emploi.

Renforcer la sécurité alimentaire

Le gouvernement agira pour améliorer l'accès aux aliments et pour offrir une aide plus adaptée aux besoins de base des personnes. Pour y arriver, une augmentation de 30 % du nombre de projets soutenus par le gouvernement est visée, notamment des projets structurants d'agriculture urbaine afin d'améliorer les chaînes d'approvisionnement en denrées.

Des gestes significatifs seront également posés pour améliorer l'offre de logements sociaux et consolider le transport adapté, entre autres.

Engager l'ensemble de la société québécoise

Le gouvernement veut engager l'ensemble de la société québécoise dans des actions innovantes et conséquentes pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Pour y parvenir, les Alliances pour la solidarité seront bonifiées, ce qui permettra aux collectivités d'identifier, de développer et de pérenniser des projets locaux et régionaux qui répondent à leurs besoins. Le gouvernement s'est aussi donné, comme troisième cible, d'assurer une plus grande participation des personnes en situation de vulnérabilité dans leurs instances de gouvernance. Il soutiendra le développement social et l'équité en santé partout au Québec. Enfin, il poursuivra la lutte contre les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale.

Un plan évolutif

Un caractère évolutif a formellement été introduit pour la première fois depuis l'adoption de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, il y a plus de 20 ans. Le gouvernement veut être plus agile et maintenir son efficacité en ayant la latitude nécessaire pour adapter ses interventions.

Citation

« Au cours des dernières années, les changements économiques ont eu des effets importants sur la vie des personnes et des familles, en particulier celles en situation de vulnérabilité. Notre gouvernement a répondu rapidement aux besoins les plus criants. Aujourd'hui, nous poursuivons notre marche vers un Québec toujours plus juste en posant des gestes concrets avec le plan Mobiliser. Accompagner. Participer. Je suis fière d'affirmer que ce nouveau plan place l'individu au cœur du changement et allie les forces des acteurs locaux et régionaux. Je nous souhaite que sa mise en œuvre collective nous permette de ne laisser personne derrière. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Faits saillants

Le gouvernement a réalisé une vaste consultation incluant une consultation publique en ligne à laquelle 2 530 personnes ont répondu au sondage, 6 ateliers sur différents thèmes réunissant 50 intervenants, 16 entretiens avec 83 personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale ainsi que l'analyse de 273 mémoires et de 207 questionnaires thématiques.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire a également rencontré près de 300 représentantes et représentants d'organismes, visité les équipes d'une trentaine d'organismes et échangé avec presque chaque mandataire des Alliances pour la solidarité.

Ce plan s'inscrit en complément des investissements gouvernementaux de 3,58 milliards pour réaliser des mesures déjà prévues en matière d'habitation et de lutte à l'itinérance. Il comprend 71 nouvelles mesures, portées par 21 ministères et organismes gouvernementaux.

