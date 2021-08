MISTISSINI, QC, le 16 août 2021 /CNW Telbec/ - Une nouvelle étape des relations collaboratives entre le gouvernement du Québec et la Nation crie a débuté aujourd'hui alors que le premier ministre François Legault et le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, ont rencontré la nouvelle grande chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) -- (GCC[EI]) -- et présidente du Gouvernement de la Nation crie, Mandy Gull-Masty, et le nouveau vice-grand chef du GCC(EI), Norman Wapachee. Cette première rencontre a été marquée par un désir réciproque de maintenir de bonnes relations de nation à nation et de travailler de concert pour réaliser certaines ambitions communes.

« Notre gouvernement est déterminé à enrichir ses rapports avec les différentes nations autochtones du Québec dans un esprit de réconciliation et de progrès social pour tous. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai établi le contact avec la grande chef Gull-Masty, que je félicite chaleureusement pour son élection. J'ai la certitude qu'ensemble nous pourrons accomplir de grandes choses et faire évoluer une relation de nation à nation déjà très prometteuse. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Cela a été un réel plaisir de rencontrer Mme Gull-Masty aujourd'hui et d'ouvrir la discussion sur l'avenir des relations entre nos nations. J'ai espoir que, sous son leadership, le gouvernement du Québec et la Nation crie pourront faire avancer de nombreux dossiers prioritaires et solidifier un partenariat historique. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« J'ai été enchantée d'accueillir le premier ministre Legault et le ministre Lafrenière à Eeyou Istchee. Nous apprécions que cette première rencontre se soit tenue en sol cri. Ce premier rendez-vous nous a permis de nous présenter. J'ai l'intention de maintenir la qualité du dialogue entre la Nation crie et le gouvernement du Québec. C'est un excellent départ qui contribuera certainement à entretenir notre relation spéciale qui existe déjà entre les Cris et le Québec. »

Mandy Gull-Masty, Grande Chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)

