Le gouvernement du Québec officialise la désignation de l'aménagement hydroélectrique Bernard-Landry

QUÉBEC, le 15 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, accompagné du vice-grand chef de la nation crie, Norman A. Wapachee, a participé aujourd'hui à la cérémonie de désignation officielle de l'aménagement hydroélectrique Bernard-Landry, autrefois connu sous les noms de barrage Eastmain-1 et de centrale hydroélectrique Eastmain-1-A. Le réservoir associé à cet aménagement porte désormais, quant à lui, le nom de Réservoir de la Paix des Braves, en commémoration de l'entente historique conclue en 2002 entre la nation crie et le gouvernement du Québec alors dirigé par Bernard Landry.

Le premier ministre rend ainsi hommage à la mémoire de l'ancien premier ministre reconnu comme personnage historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel en 2019. La cérémonie de désignation officielle s'est déroulée en présence de la veuve de Bernard Landry, Chantal Renaud-Landry, et de sa famille. Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, était également présent lors de cet hommage.

Citations :

« Six ans après son départ, le souvenir de l'homme d'État plus grand que nature qu'était Bernard Landry demeure vif et inspirant. Il allait de soi de choisir un projet d'infrastructure aussi important que celui-ci pour porter son nom et ainsi transmettre son legs aux générations futures. Bernard Landry avait à cœur le développement économique, culturel et social du Québec. Il a su prendre les moyens de réaliser ses ambitions, notamment en créant des liens forts avec nos partenaires de la nation crie. C'est une véritable fierté pour notre gouvernement de reconnaître officiellement son caractère déterminant sur l'avenir de la nation québécoise en procédant à cette désignation. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Au cœur de toute entente que la Nation crie conclut avec les gouvernements, il y a la relation qu'il a fallu établir afin de la rendre possible, et les efforts continus qu'elle exige de tous pour assurer sa meilleure mise en œuvre dans le meilleur intérêt de nos peuples. L'ancien premier ministre Landry et l'ancien grand chef Ted Moses l'ont compris et ont tracé une nouvelle voie en 2002 avec la Paix des Braves. Il faut du courage pour s'engager dans une nouvelle voie et aujourd'hui, nous honorons leur engagement avec une motivation et une confiance renouvelées dans notre partenariat. »

Normand A. Wapachee, vice-grand chef de la nation crie

« La Paix des braves a marqué un tournant dans les relations entre le gouvernement du Québec et la nation crie. La contribution de Bernard Landry à ce gigantesque pas en avant mérite d'être soulignée. Encore aujourd'hui, l'esprit de collaboration dont il a fait preuve continue d'inspirer notre travail avec les Premières Nations et les Inuit. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« L'hydroélectricité est devenue pour les Québécois un élément faisant partie intégrante de notre identité. C'est donc tout naturel pour notre gouvernement de rendre hommage à des personnalités qui ont marqué l'évolution du Québec en apposant leur nom sur des infrastructures économiques névralgiques. La mémoire de Bernard Landry sera ainsi à jamais immortalisée, chez nous, dans le nord du Québec. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

