Le gouvernement du Québec octroie près de 170 000 $ à Impulsion 2025, le Sommet international des transports électriques et intelligents

MONTRÉAL, le 31 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 169 300 $ à Propulsion Québec pour soutenir l'organisation du sommet Impulsion 2025, qui aura lieu les 31 mars et 1er avril au Palais des congrès de Montréal.

La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cette rencontre internationale qui favorise des synergies mondiales pour les transports électriques et intelligents au Québec est de retour pour sa 5e édition. Cette année, ce rendez-vous mise sur l'innovation pour propulser la transition écologique vers des avancées significatives et un avenir durable.

Citation :

« Impulsion met de l'avant le savoir-faire, l'ingéniosité et le talent montréalais et québécois en matière de transport électrique et intelligent. Encore cette année, ce sommet positionne notre métropole comme une vitrine d'innovation et contribue grandement à son rayonnement à l'international. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue de l'événement en accordant une somme de 50 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie attribue pour sa part 50 000 $ par l'entremise du Programme d'aide aux organismes œuvrant au développement économique du Québec (PAODEQ).

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale octroie 68 800 $, par l'entremise de la mesure Concertation pour l'emploi, afin de contribuer au développement, à la reconnaissance et à la mise en valeur des compétences de la main-d'œuvre.

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie accorde une somme de 5 000 $ pour concourir au rayonnement international de l'écosystème québécois de la transition énergétique.

