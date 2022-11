Le gouvernement du Québec octroie 6,5 millions de dollars à la Coupe des présidents 2024 pour soutenir son organisation

QUÉBEC, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 6,5 millions de dollars à la Coupe des présidents, qui se tiendra du 24 au 29 septembre 2024 au Club de golf Royal Montréal, pour soutenir son organisation. Cette compétition d'envergure internationale engendrera d'importantes retombées pour Montréal et le Québec.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Mettant en vedette des joueurs élites de l'Association des golfeurs professionnels (PGA), ce tournoi bisannuel opposera l'équipe américaine à celle représentant le reste du monde, à l'exception de l'Europe.

Ce championnat est regardé par plus d'un milliard de téléspectateurs. Pour l'occasion, les organisateurs prévoient accueillir 43 000 spectateurs, ce qui générera :

plus de 42 000 nuitées dans les établissements d'hébergement;

des dépenses de près de 73 millions de dollars, combinant les dépenses des visiteurs, les dépenses d'exploitation et les coûts d'immobilisation.

Dans le contexte de relance actuel, le gouvernement du Québec travaille à stimuler la croissance de l'industrie touristique. L'objectif : attirer encore davantage de grands événements sportifs qui contribuent à l'attractivité du Québec grâce à leur visibilité à l'international et à l'expérience positive vécue par les participants et les spectateurs.

« Comme une magnifique carte postale, la Coupe des présidents 2024 incitera les touristes internationaux, particulièrement ceux des États-Unis, à venir nous visiter. La télédiffusion de l'événement à travers le monde offrira également au Québec, ainsi qu'à la ville de Montréal, une visibilité exponentielle. À la lumière des retombées considérables pour notre économie, on comprend encore mieux à quel point le tourisme est un moteur de développement et un secteur essentiel qui contribue à notre richesse collective. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière



« Avec le retour de la Coupe des présidents, Montréal réaffirme son rôle de ville hôte pour des rendez-vous sportifs de grande envergure. Cette compétition fera rayonner la métropole, alors que les yeux de plus d'un milliard de téléspectateurs seront tournés vers elle pour l'occasion. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Le ministère du Tourisme octroie 5 millions de dollars et le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation verse 1,5 million de dollars dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Grâce à une importante levée de fonds caritative, aucune rémunération ou aucun prix en argent n'est accordé aux joueurs. Ceux-ci reçoivent plutôt des dons, qui seront versés à un organisme de charité de leur choix, soit la Fondation du Centre universitaire de santé McGill dans ce cas-ci.

La Coupe des présidents se tiendra à nouveau au Québec, le Club de golf Royal Montréal ayant déjà accueilli l'événement en 2007.

