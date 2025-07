Place aux chantiers : 20 logements sociaux pour des adultes autonomes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme et/ou une déficience intellectuelle légère à Sainte-Adèle

SAINTE-ADÈLE, QC, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Sainte-Adèle et l'organisme Viv'en logis soulignaient aujourd'hui le début du chantier d'un immeuble qui abritera 20 logements sociaux destinés à des adultes autonomes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme et/ou une déficience intellectuelle légère à Sainte-Adèle. Il s'agit d'un investissement de près de 8,5 M$.

Cette activité a eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand, Mme France-Élaine Duranceau, de la mairesse de Sainte-Adèle, Mme Michèle Lalonde, et de la présidente de l'organisme Viv'en logis, Mme Louise Bertrand.

L'investissement du gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), s'élève à près de 5,8 M$. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. La Ville de Sainte-Adèle a pour sa part contribué au projet à hauteur de 450 000 $.

Citations :

« Je félicite tous les partenaires qui ont collaboré à mettre sur pied ce projet destiné à des adultes autonomes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle légère. Notre gouvernement est fier de soutenir financièrement cet important chantier. La clef du succès pour offrir davantage de logements abordables sur le marché, c'est de travailler ensemble, pour construire plus et plus vite. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand

« Ce projet de logements sociaux à Sainte-Adèle permettra d'offrir à des personnes de la communauté ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme un "chez-soi" bien à elles. Notre gouvernement est fier d'appuyer concrètement sa réalisation. C'est une approche inspirante, que nous avons à cœur d'implanter un peu partout au Québec. Dans un environnement moderne et sécuritaire, les personnes peuvent développer leur autonomie, tout en ayant accès aux soins et services et à l'accompagnement dont elles ont besoin pour développer et maintenir leurs capacités. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Ce projet représente un gain important pour la région des Laurentides. En offrant un milieu de vie stable et adapté à des adultes ayant des besoins particuliers, nous renforçons le tissu social de notre communauté. C'est en investissant dans des projets humains comme celui-là que nous bâtissons une région plus inclusive, plus forte et tournée vers l'avenir. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Quel parcours que celui de ces bénévoles qui ont travaillé sans relâche, avec résilience et courage, depuis plus de cinq ans pour en arriver à cette journée qui marque enfin l'aboutissement de leurs efforts! Ils ont été nombreux, les obstacles sur ce chemin, mais le but était noble, soit de doter d'un toit, d'un "chez-eux" une vingtaine de personnes autonomes en situation de handicap. Dans ce contexte, je souligne également la solidarité manifestée par le milieu adélois, qui permet aujourd'hui aux administrateurs et administratrices de Viv'en'logis de dire : mission accomplie! »

Michèle Lalonde, mairesse de Sainte-Adèle

« C'est un immense bonheur pour nous d'annoncer officiellement le début de la construction de Viv'en logis. Après 6 années de travail acharné, le rêve de nos futurs locataires devient enfin réalité; un milieu de vie sécuritaire et abordable adapté à leurs besoins. Viv'en logis est fier de contribuer à améliorer et enrichir la vie de ces 20 personnes qui en ont grandement besoin! Nous remercions le gouvernement du Québec, la Ville de Sainte-Adèle et la MRC des Pays-d'en-Haut pour leur soutien et leur contribution au projet. »

Louise Bertrand, présidente de l'organisme Viv'en logis

Faits saillants :

Tous les locataires de l'immeuble Viv'en logis auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Sainte-Adèle.

L'organisme Viv'en logis a également reçu une somme de 100 000 $ de la MRC des Pays-d'en-Haut.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

