Lancement de la phase III des Habitations Saint-Pamphile : bientôt 20 logements sociaux et abordables de plus pour des aînés à Saint-Pamphile

SAINT-PAMPHILE, QC, le 9 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Saint-Pamphile et l'organisme Les Habitations Saint-Pamphile ont souligné aujourd'hui le lancement de la phase III des Habitations Saint-Pamphile, qui permettra d'ajouter 20 logements sociaux et abordables destinés à des aînés en légère perte d'autonomie à Saint-Pamphile. Ce chantier représente un investissement de plus de 9,4 M$.

Cette activité a eu lieu en présence du député de Côte-du-Sud et président de séance, M. Mathieu Rivest, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du maire de Saint-Pamphile, M. Mario Leblanc, et du président des Habitations Saint-Pamphile, M. Clermont Gagnon.

Le gouvernement du Québec verse dans ce chantier près de 4,3 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada contribue au projet pour plus de 3,4 M$ par l'entremise de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. La Ville de Saint-Pamphile verse pour sa part à l'organisme une somme de 125 000 $ et lui accorde un crédit de taxes de 30 ans.

Citations :

« Notre gouvernement déploie tous les efforts pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. Notre participation financière dans ce projet permettra à 20 ménages de demeurer dans leur communauté. C'est encore une fois la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement s'est engagé à créer davantage de logements abordables, en travaillant conjointement avec les gouvernements provinciaux et municipaux ainsi qu'avec des partenaires sans but lucratif qui font un excellent travail dans leur communauté. Grâce à cette annonce, 20 aînés de plus à Saint-Pamphile auront bientôt la dignité d'avoir un chez-soi abordable. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Je salue la détermination des partenaires, et de toute la communauté de Saint-Pamphile, qui a permis la réalisation de ce projet d'habitation. Cette initiative s'inscrit pleinement dans notre volonté de soutenir le vieillissement à domicile, exprimée dans notre plan d'action gouvernemental La fierté de vieillir et qui permet aux aînés de demeurer chez eux, dans leur communauté, dans des logements accessibles et adaptés à leurs besoins. C'est une belle réussite collective et une grande fierté pour toute la région de L'Islet. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Cet investissement de notre gouvernement, accordé par l'entremise de la Société d'habitation du Québec, témoigne de notre engagement ferme à répondre aux besoins des différentes clientèles de toutes les régions du Québec. Je félicite Les Habitations Saint-Pamphile pour l'initiative de cette troisième phase, ainsi que les nombreux partenaires et collaborateurs qui y participent. »

Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud et président de séance

« La Municipalité est fière d'avoir pu accompagner et soutenir les Habitations Saint-Pamphile dans ce projet d'agrandissement. Le voir prendre vie devant nos yeux est une immense satisfaction pour nous. Je tiens, au nom de la Municipalité, à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui y ont contribué, de près comme de loin. Votre dévouement et votre travail sont la clé de cette réussite. Je remercie également les précieux partenaires, qui ont cru en ce projet et l'ont soutenu avec conviction. En tant que maire, je ne peux souhaiter mieux que de voir des projets d'une telle envergure se concrétiser, au bénéfice de nos citoyennes et citoyens. »

Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile

« En tant que président du conseil d'administration, c'est une grande joie, mais aussi un soulagement de voir débuter ces travaux de construction. Chaque logement ajouté est une promesse d'avenir pour les familles, les travailleurs, mais il s'agit aussi d'une sécurité pour les ainés du milieu. Mon équipe et moi sommes fiers, fébriles et aussi reconnaissants de la participation de chacun de nos partenaires. L'ajout de ces logements nous permettra de créer une communauté durable dans notre belle région. »

Clermont Gagnon, président des Habitations Saint-Pamphile

Faits saillants :

Jusqu'à 16 ménages admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Saint-Pamphile .

. Avec cette troisième phase, le complexe immobilier des Habitations Saint-Pamphile abritera 49 logements sociaux et abordables destinés à des aînés.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

