Le gouvernement du Québec investit 9,2 M$ pour soutenir les commerces de proximité

QUÉBEC, le 4 avril 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, annonce que le gouvernement du Québec octroie 9,2 millions de dollars pour soutenir près de 90 projets visant la mise en place, le maintien ou la bonification de l'offre de commerces de proximité dans les municipalités de moins de 20 000 habitantes et habitants.

Répartis à travers le Québec, les projets soutenus ont pour but de permettre aux communautés d'avoir accès à des produits répondant à leurs besoins quotidiens, comme des aliments, des biens de consommation courante, du carburant ou encore des matériaux de construction.

Cette annonce découle du premier appel de projets qui s'est tenu dans le cadre du volet Commerces de proximité du Fonds régions et ruralité (FRR). Dévoilé en septembre dernier, ce volet est doté d'une enveloppe de 50 millions de dollars sur 5 ans.

« On sait à quel point l'accès à des commerces de proximité est important pour la vitalité et l'attractivité du territoire. L'enveloppe que nous avons réservée à cet égard permet aux plus petites localités de demeurer dynamiques et prospères, ce qui a un impact sur la force du tissu économique local et le développement de nos régions. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis très fier de l'annonce qui est faite aujourd'hui, puisqu'elle vient concrétiser une vision que nous avons pour nos régions. En aidant les commerces de proximité, on facilite la participation des gens d'affaires locaux au dynamisme de leur milieu de vie, tout en soutenant la création et le maintien d'emplois. »

Eric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales

Un deuxième appel de projets pour le volet Commerces de proximité du FRR est en cours et se terminera le 2 mai prochain. Il s'adresse aux entreprises à but lucratif ou sans but lucratif, incluant les entreprises privées et d'économie sociale.

Pour obtenir plus d'information sur les appels de projets et les modalités du programme, rendez-vous sur la page du volet Commerces de proximité.

Le FRR permet de donner un soutien important au développement local et régional, à l'innovation et à la vitalité des territoires.

