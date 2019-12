Le gouvernement du Québec, fier partenaire de Montréal en Fêtes

MONTRÉAL, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce son appui à Montréal en Fêtes, qui débutera demain et qui se poursuivra jusqu'au 31 décembre prochain, dans le Vieux-Port de Montréal.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, confirment une aide financière de 213 000 $ pour cet événement.

Animant les places Jacques-Cartier et de La Dauversière avec le concept de Place Nordique, Montréal en Fêtes propose des activités gratuites s'adressant à un vaste public. Prestations musicales, jeux géants, visite du Père Noël et art public sont notamment au programme de l'événement. Le 31 décembre, des milliers de personnes sont attendues au quai Jacques-Cartier du Vieux-Port pour le Party du Nouvel An réunissant de nombreux artistes de renom, suivi de feux d'artifice qui marqueront le passage à l'année 2020.

Citations :

« Votre gouvernement est fier de soutenir Montréal en Fêtes, maintenant devenu une véritable tradition dans la métropole. Avec ses activités rassembleuses qui apportent chaleur et plaisir aux Montréalais et aux nombreux visiteurs, ce rendez-vous des Fêtes contribue à la vitalité économique du Vieux-Montréal, en plus d'enrichir l'offre culturelle de la métropole pendant la saison froide. J'en profite pour souhaiter de joyeuses Fêtes et une bonne année à toutes et tous! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les rassemblements comme Montréal en Fêtes contribuent à diversifier l'offre événementielle du Québec, et ce, en proposant aux visiteurs une panoplie d'activités qui célèbrent la magie de Noël et les joies de l'hiver. Le gouvernement du Québec est heureux de participer au succès de ce rendez-vous festif qui génère des retombées économiques importantes pour Montréal, tout en favorisant son rayonnement international. J'invite d'ailleurs les festivaliers qui vont célébrer la fin de l'année dans notre belle métropole à profiter de leur séjour dans la région pour en découvrir tous les charmes touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accorde un montant de 120 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Dans le cadre de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, le ministère du Tourisme verse au promoteur un montant de 93 000 $.

