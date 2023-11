Le gouvernement du Québec et le Conseil des Atikamekw de Wemotaci concluent une entente-cadre concernant la gestion et la mise en valeur du territoire et de ses ressources forestières et fauniques

QUÉBEC, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Le 18 octobre dernier, le Conseil des ministres a approuvé l'Entente-cadre nahitatowin masinahikan pour une nouvelle relation entre les Atikamekw de Wemotaci et le gouvernement du Québec.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, et le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, sont heureux d'en faire l'annonce aujourd'hui.

L'Entente-cadre pave la voie à la négociation et à la signature, à l'intérieur d'une période de trois ans, d'une entente de collaboration concernant la gestion et la mise en valeur du territoire et de ses ressources forestières et fauniques, notamment dans le but d'améliorer la prise en compte des préoccupations et des intérêts des membres de la communauté de Wemotaci et d'assurer une meilleure prévisibilité.

L'Entente-cadre prévoit, entre autres, la mise en place d'un cadre de négociation, incluant les sujets de négociation en vue de conclure l'entente de collaboration et la mise en place de mesures intérimaires applicables à partir de la date d'entrée en vigueur de celle-ci jusqu'à son expiration, sa résolution ou sa résiliation.

Citations :

« Nous sommes très heureux d'avoir franchi une nouvelle étape dans le cadre des négociations avec le Conseil des Atikamekw de Wemotaci. Je salue évidemment le travail de tous ceux et celles qui ont contribué à l'avancement des discussions entourant cette entente-cadre au cours des dernières années. Plus que jamais, le gouvernement du Québec démontre son engagement à collaborer avec les communautés autochtones dans la gestion et la mise en valeur des ressources naturelles au Québec. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Le gouvernement du Québec a à cœur la protection du territoire, notamment en communauté autochtone. Les Premières Nations et les Inuit sont les premiers témoins des changements climatiques. Comme gouvernement, nous devons nous assurer que les demandes spécifiques des Atikemekw de Wemotaci sont analysées et considérées. J'ai espoir que cette entente-cadre nous mènera rapidement à une entente de collaboration, et ce, pour le bien des générations futures. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants :

Parmi les sujets identifiés aux fins de la négociation de l'entente de collaboration, mentionnons notamment :

la création d'un comité permettant l'amélioration des communications et l'échange d'information entre les parties;



l'amélioration des processus de consultation et d'accommodement applicables en matière d'aménagement durable des forêts, d'octroi de baux de villégiature ainsi que d'affectation et de planification territoriales;



la prise en compte des attributs du territoire forestier ayant une importance significative pour le maintien et la transmission du mode de vie propre aux Atikamekw de Wemotaci .

Parmi les mesures intérimaires qui prennent effet pendant la durée de l'Entente-cadre nahitatowin masinahikan, mentionnons notamment :

l'identification de zones significatives pour le maintien et la transmission du mode de vie propre aux Atikamekw de Wemotaci ,

la mise sur pied d'un comité mixte et d'un processus de règlement des différends;



la sensibilisation conjointe auprès des villégiateurs, des pourvoyeurs et des gestionnaires des zecs (zones d'exploitations contrôlées) relativement à la présence et au mode de vie propre aux Atikamekw de Wemotaci .

