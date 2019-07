Le gouvernement du Québec est fier de soutenir MR-63

MONTRÉAL, le 4 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer la poursuite du projet MR‑63 et la création d'un nouvel espace de diffusion artistique et évènementiel novateur au cœur de la métropole.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, annoncent l'octroi d'une aide financière de 205 000 $ pour réaliser la Maison MR-63 et le développement d'un bâtiment permanent.

Située dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, la Maison MR-63 propose aux citoyens et aux visiteurs des spectacles, des conférences et des expositions jusqu'au mois de septembre. Édifié avec des wagons de métro en fin de vie, l'espace comporte aussi un café-bar et une galerie d'art.

Citations :

« En utilisant d'anciennes voitures de métro, MR-63 fait preuve d'ingéniosité et contribue à la mise en valeur du patrimoine montréalais à Griffintown. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ce projet qui favorise la découverte du talent des artistes et des créateurs de la métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« En plus de s'inscrire dans une vision de développement durable en donnant une seconde vie à d'anciennes voitures du métro, MR-63 permet de bonifier l'offre touristique de la métropole avec ce projet original et unique qui suscitera sans aucun doute l'engouement d'une large clientèle attirée par le talent de nos artistes et de nos artisans. Je suis convaincue que cet atout touristique supplémentaire deviendra un incontournable du paysage montréalais et contribuera au rayonnement de notre destination! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 150 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

L'organisme reçoit également un soutien du ministère du Tourisme de l'ordre de 55 000 $, auquel s'ajoute une somme équivalente octroyée par Tourisme Montréal dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme.

