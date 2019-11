Le gouvernement du Québec appuie Parcours Danse

MONTRÉAL, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier à Parcours Danse, qui se déroule à Montréal jusqu'au 29 novembre prochain.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirment une aide financière de près de 439 000 $ pour soutenir l'organisation de l'événement.

Parcours Danse est une biennale orchestrée par l'organisme La danse sur les routes du Québec. Durant cinq jours, les amateurs de danse et les diffuseurs peuvent assister à des spectacles présentés à l'édifice Wilder et dans une quinzaine d'autres espaces culturels de la métropole. Lors de la dernière édition, l'événement a attiré quelques dizaines de milliers de spectateurs.

Citations :

« La danse offre aux amateurs de cette discipline des moments de pur bonheur. Elle incarne l'harmonie, elle invite au dépassement et elle permet de représenter la beauté par l'expression des corps en mouvement. Inscrite au cœur de la mission de La Danse sur les routes du Québec, la Biennale Parcours Danse donne lieu à de riches échanges qui permettent de nombreuses retombées. Elle favorise l'émergence d'idées et des collaborations nouvelles ce qui contribue au développement et au rayonnement des arts chorégraphiques québécois tout en favorisant l'accès au plus grand nombre. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Parcours Danse se démarque par sa double vocation, soit celle d'offrir une vitrine aux artistes d'ici et de regrouper, à Montréal, différents acteurs du milieu de la danse afin de favoriser le maillage interprofessionnel. Votre gouvernement est fier de s'associer à cet événement qui contribue à positionner Montréal comme un pôle important de création et de diffusion de la danse contemporaine. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 363 750 $ à La Danse sur les routes du Québec, organisateur de Parcours Danse, par l'intermédiaire de son programme Soutien à la mission des organismes de services.

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 363 750 $ à La Danse sur les routes du Québec, organisateur de Parcours Danse, par l'intermédiaire de son programme Soutien à la mission des organismes de services. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 50 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère de la Culture et des Communications consent une aide financière de 25 000 $ en vertu du programme Aide aux projets - Appel de projets pour l'invitation à des diffuseurs et programmateurs hors Québec.

Liens connexes :

Ministère de la Culture et des Communications :

Conseil des arts et des lettres du Québec :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 446-5911; Renseignements : Équipe des relations médias, ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746