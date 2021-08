Le gouvernement du Québec appuie le Festival Fierté Montréal

MONTRÉAL, le 9 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer l'attribution d'une aide financière de plus de 1,1 M$ au Festival Fierté Montréal, qui débute aujourd'hui pour se terminer le 15 août prochain.

Cette année, les festivalières et les festivaliers pourront découvrir une programmation hybride, entièrement adaptée au contexte sanitaire. En plus de la Marche de la fierté, le calendrier propose notamment des spectacles, des conférences et des journées communautaires. Les activités au programme offrent une visibilité aux artistes de la diversité sexuelle et de la pluralité de genres, et permettent de mettre de l'avant les organismes militant pour les droits des communautés LGBTQ.

Le gouvernement du Québec tient à saluer le travail des organisatrices et des organisateurs ainsi que de celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement d'envergure, au contenu festif et inclusif.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival Fierté Montréal, qui a su se réinventer dans les circonstances actuelles en offrant un programme adapté pour que le plus grand nombre puisse célébrer la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Il importe de poursuivre nos efforts pour faire du Québec une société plus égalitaire, dans le respect des orientations sexuelles, identités de genre et expressions de genre. Le Québec continue à faire des progrès importants, mais en dépit de ces avancées récentes, il reste du chemin à parcourir. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes célébrations! »

François Legault, premier ministre du Québec

« L'originalité du Québec se reflète dans divers secteurs d'activité dont celui des festivals et événements, et le Festival Fierté Montréal en est un excellent exemple. Chaque année, celui-ci invite les festivaliers à célébrer la diversité sexuelle et de genre à travers un programme varié. C'est avec beaucoup de fierté que votre gouvernement soutient cet événement, qui fait briller le Québec en tant que destination touristique ouverte sur le monde, égalitaire et accueillante. Je tiens à féliciter l'excellent travail des organisateurs qui, par leurs efforts soutenus, rendent leur événement accessible à tous. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Année après année, Fierté Montréal permet de positionner Montréal comme une ville inclusive, ouverte et accueillante, forte d'une culture riche et vivante. Je suis heureuse que le gouvernement du Québec soutienne ce festival qui célèbre la communauté LGBTQ et sensibilise aux enjeux touchant les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, et contribue au rayonnement de notre métropole en renforçant son dynamisme, son engagement et sa pluralité. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Merci à Fierté Montréal d'organiser un tel événement, qui est l'occasion de mettre de l'avant les actions de nombreuses personnes et organismes issus des communautés LGBTQ. La lutte contre l'homophobie et la transphobie est une priorité pour le gouvernement du Québec, et nous allons continuer à agir concrètement en ce sens. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde à l'événement un montant de 603 000 $ par l'entremise de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival Fierté Montréal 2021 en accordant une somme de 500 000 $, provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Mise en place en 2009, la Politique québécoise de lutte contre l'homophobie a pour objectif de favoriser la reconnaissance des réalités des personnes LGBTQ et le respect de leurs droits partout au Québec.

Le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie du ministère de la Justice coordonne l'action gouvernementale en la matière par l'intermédiaire du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie 2017-2022.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur la lutte contre l'homophobie et la transphobie au gouvernement du Québec, consultez le www.justice.gouv.qc.ca/ministere/la-lutte-contre-lhomophobie-et-la-transphobie/

Pour en savoir plus sur la programmation 2021 de Fierté Montréal, qui se tient du 9 au 15 août, rendez-vous en ligne à fiertemtl.com

