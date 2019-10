Le gouvernement du Québec appuie le Festival du nouveau cinéma de Montréal

MONTRÉAL, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au Festival du nouveau cinéma, qui se déroule à Montréal jusqu'au 20 octobre prochain.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirment une aide financière de 625 700 $ pour soutenir l'organisation de l'événement.

Le Festival du nouveau cinéma diffuse pendant 12 jours plus de 300 courts et longs métrages. L'événement, qui en est à sa 48e édition, présente également des concerts, des conférences et des expériences immersives, en plus de proposer des projections et des ateliers jeune public.

Citations :

« À chaque édition, le Festival du nouveau cinéma arrive à nous surprendre en proposant une diversité d'œuvres qui réinventent le langage cinématographique et qui explorent les nouvelles technologies. Ses organisateurs sont animés d'une volonté d'ouvrir de nouveaux horizons au cinéma, de nous faire découvrir les créateurs québécois et de débusquer les nouvelles tendances. L'inventivité et l'audace du FNC contribuent à renforcer la signature créative du Québec et à faire briller nos talents ici et à l'étranger. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Votre gouvernement est très fier de soutenir le Festival du nouveau cinéma, qui met à l'honneur l'impressionnant savoir-faire des artisans du cinéma québécois. Riche d'une tradition de plus de quatre décennies, le festival accueille des milliers de Montréalais et de visiteurs du Québec et d'ailleurs venus découvrir l'immense talent de ces artisans provenant des quatre coins du globe. Le tourisme est un moteur puissant de l'économie québécoise et ce rassemblement festif génère des retombées importantes pour la grande région de Montréal et le Québec. J'invite d'ailleurs les festivaliers à prolonger leur aventure dans notre magnifique métropole pour profiter au maximum de ses nombreux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Depuis près de 50 ans, le Festival du nouveau cinéma célèbre le talent et la passion de cinéastes du Québec et du monde entier. La programmation audacieuse, qui comprend la diffusion de premières mondiales et la projection d'œuvres de réalité virtuelle, permet encore une fois cette année au public d'y faire de belles découvertes. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ce rendez-vous qui positionne notre métropole comme joueur important du 7e art. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Liens connexes :

quebec.ca/fierpartenaire

Suivez-nous dans les médias sociaux :

Ministère de la Culture et des Communications @MCCQuebec

Conseil des arts et des lettres du Québec :



Facebook

Twitter



Ministère du Tourisme :

Twitter

Facebook

LinkedIn

YouTube



Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMhQC

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Raphaël Melançon, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 528-8063, raphael.melancon@tourisme.gouv.qc.ca; Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 446-5911; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Johanne Morissette, Directrice des communications, Société de développement des entreprises culturelles, 514 841-2314; Virginie Rompré, Coordonnatrice des affaires publiques et des stratégies, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3493; Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746