Le gouvernement du Québec appuie la Cité des arts du cirque et MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE

MONTRÉAL, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, qui commence dès aujourd'hui et se déroule jusqu'au 18 juillet prochain.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, confirment une aide de 4 125 798 $ à la Cité des arts du cirque (TOHU) pour la tenue de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE.

Depuis 2010, ce rendez-vous qui rassemble professionnels et amateurs des arts circassiens anime la métropole avec une foule d'activités uniques et variées. Cette année, la programmation entièrement composée d'artistes québécois mettra plus que jamais le talent d'ici à l'avant-plan. Lors des grands spectacles en salle, sous chapiteau ou encore à l'occasion des performances impromptues dans la rue Saint-Denis, l'événement se déroulera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Citations :

« Grâce au soutien que nous annonçons aujourd'hui, les Québécoises et les Québécois auront la chance de s'émerveiller de ce qui se fait de plus réjouissant en arts circassiens au Québec. Je suis ravie de cette édition toute spéciale de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, qui met en valeur nos entreprises et nos artistes d'ici. C'est leur audace et leur inventivité qui ont permis au Québec de se positionner comme un chef de file sur la scène internationale dans cette discipline, et nous devons en être fiers. Je salue l'engagement de la Cité des arts du cirque à faire briller les talents québécois et j'invite les citoyennes et les citoyens à participer en grand nombre aux activités de cet incontournable de l'été montréalais. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis heureuse que MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE égaie la saison des festivals au cours des prochains jours en y apportant de la couleur et de l'animation grâce à ses différents spectacles en salle, sous chapiteau ou dans les rues de Montréal. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cet événement qui contribue à renforcer la notoriété de Montréal dans le secteur des arts circassiens, à l'échelle locale aussi bien qu'internationale. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je suis heureuse que le gouvernement du Québec appuie MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, qui animera la métropole avec un programme coloré et éclaté. Grâce à l'initiative des organisateurs, qui ont su adapter leur événement à la situation, le public aura la chance de renouer avec les arts circassiens et de dire bonjour aux artistes d'ici qui prennent plaisir à se produire. Voilà une occasion unique pour les visiteurs de se divertir et de découvrir, ou de redécouvrir, les charmes de Montréal et des environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une aide de 3 168 298 $ à la Cité des arts du cirque pour l'ensemble des activités en 2021-2022.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une aide de 3 168 298 $ à la Cité des arts du cirque pour l'ensemble des activités en 2021-2022. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au Festival en accordant une somme de 500 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère du Tourisme accorde à l'événement une somme de 457 500 $ par l'intermédiaire de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cela inclut une bonification ponctuelle versée aux festivals et aux événements en raison des répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Liens connexes :

Ministère de la Culture et des Communications @MCCQuebec

Conseil des arts et des lettres du Québec :

facebook.com/LeCALQ

twitter.com/LeCALQ

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

Ministère du Tourisme :

facebook.com/TourismeQc/

twitter.com/tourisme_quebec/

linkedin.com/company/tourismequebec/

youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Renseignements: Sources : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 802-6833; Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, 514 820-0095, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3488