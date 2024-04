OUJÉ-BOUGOUMOU, QC, le 19 avril 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce le soutien du gouvernement du Québec pour deux projets d'envergure dans la région administrative du Nord-du-Québec : la restauration du site de la mine Principale et la réfection de l'aéroport de La Grande-Rivière, situé à Radisson. Cette annonce a été faite à l'Institut culturel cri Aanischaaukamikw, situé à Oujé-Bougoumou.

Restauration de la mine Principale

Le gouvernement du Québec annonce son intention de conclure une entente avec Construction Éconord inc. afin de poursuivre et de terminer en cinq phases les travaux de restauration du site de la mine Principale. Ces travaux amélioreront la qualité de l'environnement et diminueront les risques pour la santé et la sécurité de la population, en plus de contribuer à réduire le passif environnemental minier.

Les différentes phases de travaux permettront d'employer entre 20 et 50 personnes à la fois et nécessiteront de la machinerie et des fournitures locales, ce qui engendrera des retombées socioéconomiques significatives pour les communautés d'Oujé-Bougoumou et de Chibougamau. Les travaux favoriseront également l'acquisition d'expérience et d'expertise chez les entreprises cries et jamésiennes.

Réfection de l'aéroport de La Grande-Rivière

Le gouvernement du Québec investit 32 020 800 $ pour la réhabilitation des chaussées aéroportuaires et la mise à jour du système de drainage et d'autres travaux connexes à l'aéroport de La Grande-Rivière.

Le projet de réfection permettra de maintenir l'aéroport en bon état, de répondre aux normes de sécurité de Transports Canada ainsi qu'à la demande croissante en biens divers provenant des communautés et des entreprises en activité au Nunavik. Il s'agit d'un projet important pour assurer l'accès et la sécurité sur tout le territoire du Nord-du-Québec. L'aéroport de La Grande-Rivière est une base logistique cruciale pour l'acheminement des denrées et le transport de personnes dans le Nord-du-Québec. Dans le contexte des feux de forêt de l'été 2023, l'aéroport a joué un rôle essentiel dans l'évacuation de personnes et dans le déploiement des équipes d'urgence.

Citations :

« La restauration de la mine Principale et la réfection de l'aéroport de La Grande-Rivière sont deux annonces qui étaient attendues depuis longtemps par les communautés locales. Je suis très fière d'être porteuse de ces deux projets aux retombées majeures pour l'économie régionale et pour la sécurité. Notre gouvernement et ses partenaires sont à l'écoute des besoins et des préoccupations propres aux populations cries et jamésiennes de la région. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Le développement régional du Nord-du-Québec rassemble divers partenaires du gouvernement, de l'industrie et des communautés autour d'une vision commune : celle d'un territoire nordique qui réalise son plein potentiel, au bénéfice de sa population. C'est donc en collaborant à des projets porteurs pour la vitalité économique de la région et pour la qualité de vie de ses habitantes et habitants, comme les projets annoncés, que l'on peut s'approcher toujours un peu plus de cette vision. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« La réfection de l'aéroport de La Grande-Rivière assurera la sécurité des usagers, contribuera à l'efficacité du transport par cargo au Nunavik de même qu'au développement économique de notre région. »

Denis Lamothe, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique

« Cette annonce s'inscrit dans l'esprit et la volonté de collaboration entre les communautés d'Oujé-Bougoumou et de Chibougamau. La restauration de la mine Principale permettra le développement de l'expertise au sein de nos entreprises qui générera de futures occasions d'affaires. Enfin, ce projet aura un impact majeur sur la qualité de l'environnement de notre communauté. C'est le Québec qui est gagnant aujourd'hui en s'attaquant au passif environnemental minier. »

Manon Cyr, mairesse de Chibougamau

« La communauté d'Oujé-Bougoumou accueille cette annonce avec un grand enthousiasme. Alors que nous marquons cette étape importante, nous tenons à rendre hommage à la famille Wapachee, cette dernière ayant joué un rôle crucial dans la prise en charge des préoccupations environnementales et de santé liées à la mine Principale située sur son territoire de piégeage familial. Son héritage nourrit l'optimisme de ce projet qui promet non seulement une revitalisation économique grâce à la création d'emplois et à l'expansion des entreprises locales, mais également des améliorations environnementales significatives et une santé communautaire renforcée. Nous sommes certains qu'elle aurait été extrêmement fière de cette réalisation. »

Gaston Cooper, chef de la Nation crie d'Oujé-Bougoumou

« L'aéroport de La Grande-Rivière est une infrastructure de transport stratégique pour le Québec. Son emplacement lui permet d'assurer un approvisionnement en biens et en denrées pour les populations nordiques. Il est le principal lien d'interconnexion pour les travailleurs du complexe La Grande d'Hydro-Québec, une base logistique pour la protection contre les feux de forêt pour la SOPFEU et un important moteur économique pour le secteur. Nous remercions notre gouvernement pour cette importante contribution qui permettra à cet aéroport de bénéficier d'infrastructures des plus sécuritaires. »

Alain Coulombe, président-directeur général de la Société de développement de la Baie-James

Faits saillants :

Construction Éconord inc. est une entreprise entièrement détenue par la Nation crie d'Oujé-Bougoumou. L'entreprise agirait à titre d'entrepreneur général pour la réalisation des travaux sur le site de la mine Principale.

Les investissements quant à l'aéroport de La Grande-Rivière, prévus sur trois ans, sont financés en vertu du Plan québécois des infrastructures 2024-2034, dans le cadre du budget des dépenses du Québec de mars dernier. Ils s'ajoutent à une contribution de 10 M$ déjà obtenue par l'intermédiaire du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada pour des travaux urgents.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux : twitter.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc

ou ses réseaux sociaux :

Source : Information : Gabrielle Côté Attachée de presse Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine Tél. : 438 368-1307 Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts [email protected] Tél. : 418 521-3875

SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts