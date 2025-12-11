MONTRÉAL, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada (Imperial) constate qu'il aura fallu plus de deux ans pour que le gouvernement du Québec admette enfin les limites de sa loi interdisant les saveurs dans les produits de vapotage. Cette reconnaissance tardive, inscrite dans le Rapport sur l'application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme 2020-2025, confirme ce que nous affirmons depuis le début : cette approche rigide a manqué sa cible, n'a pas protégé la santé publique et a créé un marché illicite.

« Depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction des saveurs, Imperial ne cesse d'avertir le gouvernement des conséquences du manque d'application de la réglementation, qui a permis à un marché illégal grandissant de prospérer, explique Eric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et règlementaires chez Imperial Tobacco Canada. Le constat est clair : les problèmes viennent d'acteurs qui vendent des produits non conformes sans égard pour la loi. »

Le rapport du MSSS 1 illustre surtout que, faute d'un véritable plan d'application, des produits non conformes continuent de circuler. Au Québec, la part de ce marché dans les produits de vapotage est estimée à 83,9 %, selon le dernier rapport de l'Institut national de santé publique du Québec. (INSPQ, sept. 2025) 2

« Nous saluons les mesures identifiées par le gouvernement pour contrer la vente de produits illégaux, mais il faut agir immédiatement et transformer ces recommandations en actions concrètes, car ce problème persiste depuis trop longtemps et ses impacts continuent de s'aggraver », souligne Eric Gagnon.

Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT)

Dans son propre communiqué, la Coalition affirme que : Le ministère semble avoir bien compris le problème du contournement de l'interdiction des saveurs dans le vapotage, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'entités criminelles qui vendent des produits de contrebande sur le marché noir, mais bien des fabricants, des chaînes spécialisées et des détaillants physiques et en ligne qui offrent des liquides ou des dispositifs de vapotage aromatisés - d'où les enjeux de concurrence déloyale entre les entreprises commerciales légales.

La bonne nouvelle, c'est que nous sommes en accord avec la CQCT et supportons leur proposition de moderniser la loi, mettre sur pied une équipe de cybersurveillance, d'un meilleur encadrement de la vente, de restrictions plus sévères sur la promotion, de saisies plus complètes de produits non conformes, de procédures administratives plus rapides et d'amendes plus lourdes.

« Plutôt que de s'opposer aux voix qui demandent au gouvernement d'appliquer la loi, Il est temps pour la CQCT de tourner la page sur ses vieilles idées préconçues et de s'engager dans une collaboration constructive avec l'industrie afin d'éliminer le marché illégal, et réellement protéger les jeunes Québécois -- l'objectif qu'elle affirme poursuivre depuis le début. » ajoute M. Gagnon.

Imperial exhorte le gouvernement à se concentrer sur ce que le rapport démontre clairement : seule une stratégie d'application solide, visant directement l'offre illicite, permettra de protéger les jeunes et de reprendre le contrôle de ce marché. Nous réitérons notre engagement à collaborer avec tous les acteurs pour mettre en place des solutions concrètes et durables.

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est le chef de file de l'industrie du tabac et de la nicotine au Canada et fait partie du groupe international BAT. La mission de BAT consiste à créer Un Avenir Meilleur en promouvant un monde sans fumée. Nous envisageons un avenir où les produits sans fumée remplaceront les cigarettes, encourageant ainsi les fumeurs à adopter de meilleures habitudes.

Imperial s'engage à faire progresser la réduction des méfaits du tabac grâce à la transparence, à l'innovation et à la collaboration. Parmi ces initiatives figure Omni™, une plateforme mise au point par notre société mère BAT, visant à soutenir l'éducation et l'engagement des parties prenantes en matière de réduction des méfaits du tabac. Omni™ constitue une ressource dynamique pour ceux qui œuvrent en faveur d'un avenir sans tabac.

SOURCE Imperial Tobacco Canada (Français)

Pour de plus amples renseignements ou obtenir une entrevue : Dalia Esposito, Torchia Communications, 514 654-2635, [email protected]