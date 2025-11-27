MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada (Imperial) félicite les gouvernements de l'Ontario et de l'Alberta pour les mesures décisives prises contre le tabac de contrebande, renforçant ainsi leur engagement envers la sécurité publique et la protection des revenus gouvernementaux.

La contrebande de tabac continue de miner la sécurité publique et de réduire les recettes publiques à l'échelle nationale. En Ontario, le tabac illicite représente près de 40 % du marché, ce qui se traduit par une perte estimée à 557 millions de dollars par année en revenus fiscaux liés au tabac, soit plus d'un demi-milliard de dollars qui pourraient autrement soutenir les services publics essentiels. En Alberta, près de 30 % du marché est illégal, entraînant une perte de 185 millions de dollars en recettes fiscales.

Au-delà des pertes fiscales, les autorités policières rapportent fréquemment que les saisies de tabac illégal sont liées au crime organisé. La GRC estime que 175 groupes criminels organisés participent au commerce du tabac de contrebande, utilisant souvent les profits pour financer d'autres activités criminelles. Les saisies incluent fréquemment de la cocaïne, du fentanyl et des armes, mettant en évidence la gravité des problèmes liés à ce marché illégal.

« L'Ontario et l'Alberta font preuve d'un véritable leadership dans la lutte contre la contrebande de tabac, a déclaré Eric Gagnon, vice-président, Affaires corporatives et réglementaires chez Imperial Tobacco Canada. Ces mesures sont essentielles pour protéger les communautés et réduire l'influence du crime organisé. Imperial est déterminée à collaborer étroitement avec les gouvernements, les forces de l'ordre et les parties prenantes pour offrir des solutions efficaces et durables. »

Imperial est encouragé des actions concrètes prises dans les deux provinces, notamment :

L'introduction par l'Alberta de deux nouvelles sanctions administratives en vertu de la Loi sur la taxe sur le tabac ciblant l'achat, l'entreposage et la vente de tabac de contrebande, une avancée majeure qui aura de véritables conséquences sur les opérateurs illégaux et qui comblera les lacunes en matière d'application de la loi.

La décision de l'Alberta d'exiger que tous les organismes chargés de l'application de la loi signalent les saisies de tabac illégal, ce qui garantit une collecte cohérente des données à l'échelle provinciale et permet une application plus stratégique et fondée sur le renseignement.

L'engagement continu de l'Ontario en matière d'application de la loi et de consultations stratégiques, notamment l'exploration de collaborations avec les services policiers, les parties prenantes et les partenaires des Premières Nations, ainsi que l'examen des pouvoirs et des modifications possibles afin de soutenir les agents de police grâce à la formation et à l'éducation nécessaires pour effectuer des fouilles routières rapides et conformes à la loi en cas de soupçon de tabac de contrebande.

Un leadership fédéral est nécessaire maintenant

Malheureusement, ces efforts continueront d'être compromis par un gouvernement fédéral qui demeure silencieux sur le tabac illicite depuis 2015, bien qu'il s'agisse de l'une des activités criminelles les plus lucratives au Canada.

Les deux provinces demandent une action fédérale, notamment concernant les ventes en ligne de tabac de contrebande, mais aussi d'autres produits comme les vapoteuses et les sachets de nicotine. Ce sont des enjeux que les provinces ne peuvent régler efficacement seules en raison des limites de juridiction. Le gouvernement fédéral doit assumer son rôle de leadership; son inaction continue coûte aux provinces des centaines de millions de dollars en perte de revenus et contribue à l'insécurité dans les communautés à travers le pays.

« Les provinces font leur part, mais Ottawa doit prendre ses responsabilités et appliquer les lois existantes, non seulement sur le tabac, mais aussi sur les vapoteuses et les sachets de nicotine. Les Canadiens méritent une meilleure protection contre les impacts négatifs causés par le marché illégal », a conclu M. Gagnon.

