MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada (Imperial) a exhorté aujourd'hui les décideurs fédéraux à prendre des mesures immédiates pour lutter contre la croissance fulgurante du marché illicite de sachets de nicotine au Canada, à la suite d'une enquête de CBC News révélant des ventes illégales à grande échelle dans certains magasins et en ligne. Les résultats confirment ce qu'Imperial signale depuis des mois : l'arrêté ministériel contraignant les sachets de nicotine légaux tels que ZONNIC à demeurer derrière les comptoirs des pharmacies n'a pas protégé les jeunes. Au contraire, ce décret a involontairement accéléré la propagation de produits non réglementés et dangereux.

« En limitant l'accès aux produits réglementés, cette politique a poussé les consommateurs à se tourner vers des solutions non contrôlées et illégales, affirme Éric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires chez Imperial. Ces produits illicites ne répondent pas aux normes de qualité et sont vendus sans vérification quant à l'âge, ce qui fait courir de graves risques à la jeunesse et à la santé publique. »

Imperial est tout à fait d'accord avec le commentaire de David Hammond, éminent expert en santé publique, qui a souligné que la lutte contre le marché illégal de sachets de nicotine nécessite une application plus rigoureuse de la loi, y compris des inspections proactives du commerce de détail et des ressources dédiées au respect de la législation. Mais l'application de la loi ne suffira pas à résoudre le problème. Pour freiner de manière substantielle la demande de produits illégaux, le gouvernement doit autoriser la vente de sachets de nicotine homologués par Santé Canada aux endroits où les fumeurs adultes se procurent déjà des produits, tels que les dépanneurs et les postes d'essence, garantissant ainsi l'accès à des produits réglementés et homologués par Santé Canada.

« Une réglementation efficace doit à la fois veiller à protéger les jeunes et à assurer un accès pratique aux produits de désaccoutumance approuvés pour les adultes, ajoute M. Gagnon. Nous sommes prêts à travailler en collaboration avec Santé Canada et toutes les parties prenantes pour combler les lacunes du cadre actuel et protéger la population canadienne. »

À propos de la différence entre les sachets de nicotine légaux et illégaux au Canada

ZONNIC est le premier sachet de nicotine légal dont la vente est autorisée par Santé Canada en tant que produit de sevrage tabagique. Il ne doit pas dépasser 4 mg de nicotine et doit répondre à des normes réglementaires strictes en matière de qualité, d'emballage, d'ingrédients, d'étiquetage et d'accès responsable.

En revanche, les sachets de nicotine illégaux, y compris ceux dont les arômes attirent les jeunes et les produits à forte teneur en nicotine, ne sont pas autorisés à la vente au Canada, ne sont pas soumis à des contrôles de qualité, ne divulguent souvent pas les ingrédients et sont vendus sans vérification de l'âge. Ces produits non réglementés constituent un problème de santé publique majeur et ont fait l'objet d'un récent reportage de la CBC.

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est le chef de file de l'industrie du tabac et de la nicotine au Canada et fait partie du groupe international BAT. La mission de BAT consiste à créer Un Avenir Meilleur en promouvant un monde sans fumée. Nous envisageons un avenir où les produits sans fumée remplaceront les cigarettes, encourageant ainsi les fumeurs à adopter de meilleures habitudes.

Imperial s'engage à faire progresser la réduction des méfaits du tabac grâce à la transparence, à l'innovation et à la collaboration. Parmi ces initiatives figure OmniTM, une plateforme mise au point par notre société mère BAT, visant à soutenir l'éducation et l'engagement des parties prenantes en matière de réduction des méfaits du tabac. OmniTM constitue une ressource dynamique pour ceux qui œuvrent en faveur d'un avenir sans tabac.

