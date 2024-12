Le gouvernement du Québec accorde près de 380 000 $ pour la Halte-chaleur de l'UQAM

MONTRÉAL, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec renouvelle son soutien à la Société de développement social pour le projet de Halte-chaleur de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et accorde à cette dernière une aide financière de 378 330 $ pour le prolongement de ce service jusqu'en 2027.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, en a fait l'annonce aujourd'hui avec le recteur de l'UQAM, M. Stéphane Pallage.

D'abord réalisée sous forme de projet pilote à l'hiver 2024, la Halte-chaleur de l'UQAM est un lieu sécuritaire qui offre du répit à des personnes en situation de vulnérabilité, notamment à des personnes itinérantes, lorsque les conditions météorologiques sont difficiles (grand froid, pluie verglaçante, tempête de neige, etc.), et ce, durant les heures de fermeture de l'UQAM, soit de 22 h à 7 h.

Située dans le pavillon J.-A.-DeSève de l'UQAM, la Halte-chaleur permettra à des personnes dans le besoin d'avoir accès à des boissons chaudes, à de la nourriture, à des produits d'hygiène féminine et à des vêtements d'hiver.

Des intervenants psychosociaux de la Société de développement social seront sur place pour accueillir et informer ces personnes dans le besoin, et les diriger et les guider vers les ressources adaptées, sur le territoire, susceptibles de les soutenir à plus long terme. De plus, des étudiantes et des étudiants de l'UQAM pourront participer à l'initiative dans le cadre d'un projet d'études ou de recherche.

Citations

« En reconduisant le financement de ce projet sur trois ans pour permettre au partenariat entre la Société de développement social et l'UQAM de se poursuivre, je réitère l'importance d'établir des maillages pour soutenir nos efforts dans la lutte contre la pauvreté. La Halte-chaleur de l'UQAM pourra aussi permettre à des étudiantes et à des étudiants d'apprendre des intervenants de la Société de développement social tout en les aidant à accomplir leurs tâches. Nous devons tous faire équipe si nous voulons changer la donne dans le Quartier latin, comme partout ailleurs à Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Université urbaine par excellence, l'UQAM est engagée concrètement dans la relance du Quartier latin et le développement du centre-ville de Montréal. L'une de nos initiatives porteuses a été la mise sur pied, à l'hiver 2024, en partenariat avec la Société de développement social (SDS), de la Halte-chaleur destinée à des personnes en situation de vulnérabilité. Le succès de cette première édition nous conduit à voir grand en 2025 : grâce à l'appui gouvernemental reçu, nous pourrons, en collaboration avec la SDS, ouvrir la Halte jusqu'à vingt nuits plutôt que dix, et nous le ferons dès que la température au thermomètre affichera moins 15 degrés. De plus, nous pourrons y associer des étudiantes et étudiants qui y participeront pour compléter leurs apprentissages ou leurs projets de recherche. »

Stéphane Pallage, recteur de l'Université du Québec à Montréal

Faits saillants

La somme totale investie dans le projet est de 425 454 $. L'UQAM y investit 47 124 $.

Le soutien financier de 378 330 $ du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est accordé dans le cadre du volet Soutien financier en subventions soutenant la réalisation d'activités spécifiques du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole.

Cette aide financière permet d'offrir un service de halte-chaleur sur le site de l'UQAM pour 20 nuits pour les hivers de 2025, 2026 et 2027, ce qui représente 60 nuits au total.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc



twitter.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Tél. : 514 618-5167; Julie Meunier, Conseillère en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications de l'UQAM, Cell. : 514 895-0134; Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796