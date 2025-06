Le gouvernement du Québec accorde plus de 4,6 M$ à Bromont

BROMONT, QC, le 25 juin 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, est fière de confirmer qu'une somme de 4 615 000 $ a été accordée à la Ville de Bromont pour la construction de sa caserne de pompiers, inaugurée aujourd'hui.

Situé au 1340, rue Shefford, le bâtiment a une superficie au sol approximative de 1 230 mètres carrés. Au rez-de-chaussée, on trouve une aire de garage pour les véhicules comprenant huit portes et dix baies de stationnement, une pièce de décontamination des équipements, des bureaux fermés, des espaces utilitaires ainsi que différentes salles qui serviront notamment pour les formations et les rencontres. Deux mezzanines accueillent entre autres une terrasse extérieure, une salle de repos, des vestiaires, une cuisine, une salle d'entraînement et un dortoir.

La caserne de pompiers de Bromont dessert également les municipalités de Brigham et de Saint-Alphonse-de-Granby.

« À Bromont comme ailleurs au Québec, notre gouvernement soutient des initiatives qui améliorent les milieux de vie. Elles représentent souvent des investissements importants pour les municipalités, et nous sommes fiers de pouvoir les aider. Merci à toutes les personnes qui sont derrière ce projet de caserne moderne, érigée au bénéfice non seulement de la population de Bromont, mais aussi de celle de Brigham et de Saint-Alphonse-de-Granby. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Cette nouvelle caserne est le résultat d'une entente intermunicipale exemplaire entre la Ville de Bromont et les municipalités de Brigham et de Saint-Alphonse-de-Granby. Je tiens à saluer le leadership de la Ville de Bromont, qui a porté cet important projet. Grâce à cet effort collectif, les pompiers bénéficieront d'un milieu de travail moderne, sécuritaire et fonctionnel, et la communauté profitera de services mieux adaptés à ses besoins. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi

« C'est avec plaisir que nous inaugurons aujourd'hui la nouvelle caserne, un projet concerté qui renforce la sécurité des citoyens de Bromont, de Brigham et de Saint-Alphonse-de-Granby. Grâce au soutien financier du gouvernement, par le biais du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, et à la précieuse collaboration de nos villes partenaires, nous posons un geste concret pour l'avenir. Ensemble, nous démontrons la force du travail intermunicipal au service de nos communautés. »

Tatiana Contreras, mairesse de Bromont

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le projet de la Ville de Bromont a bénéficié d'une bonification de 5 % du taux d'aide financière puisqu'il regroupe plus d'une municipalité, ainsi que d'une autre bonification de 5 % offerte aux petites municipalités (pour Brigham et Saint-Alphonse-de-Granby ).

