Plus de 3,3 M$ du gouvernement du Québec pour la mise à niveau du traitement des eaux usées à Saint-Célestin

SAINT-CÉLESTIN, QC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, sont fiers de confirmer qu'une somme de 3 376 865 $ a été accordée à la Municipalité du village de Saint-Célestin pour la mise à niveau du site de traitement des eaux usées et le remplacement du poste de pompage principal.

L'aide financière permettra de moderniser les installations et d'assurer un traitement conforme aux normes en vigueur. Les travaux, qui se termineront au cours des prochaines semaines, bénéficieront à l'ensemble de la population; ils comprennent notamment l'ajout d'un système d'aération, l'installation d'un système de déphosphatation, la construction d'un bâtiment de services, la réfection de la voirie et la reconstruction du poste de pompage principal.

Ce soutien s'inscrit dans la volonté de notre gouvernement d'accompagner les petites municipalités dans l'entretien de leurs infrastructures d'eau, de manière à en assurer la pérennité.

Mentionnons qu'en mars 2023, Saint-Célestin a reçu une aide de 229 740 $ du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) pour financer les études et la conception de son projet, une étape qui a permis de structurer la mise à niveau annoncée aujourd'hui.

Citations :

« Avec un appui financier qui couvre 95 % du projet, nous donnons un vrai coup de main à Saint-Célestin pour assurer un service essentiel à sa population. Ces travaux vont rendre le réseau plus fiable et plus sécuritaire pour les familles et pour les entreprises du coin. C'est exactement le genre d'investissements structurants qu'on doit continuer de faire pour soutenir nos municipalités et, surtout, nos citoyens! »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« La mise à niveau des infrastructures de traitement des eaux usées était essentielle pour assurer le bien-être actuel et futur de Saint-Célestin. Cette réalisation vient soutenir les initiatives qui appuieront le développement de la municipalité; elle survient d'ailleurs à un moment d'effervescence, alors que les perspectives sont particulièrement prometteuses pour cette collectivité. C'est avec beaucoup de fierté que je participe à cette annonce. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Ce projet qui était attendu par la population est une excellente nouvelle pour le développement futur de Saint-Célestin. Merci au gouvernement du Québec pour son programme d'infrastructures municipales d'eau, qui a permis à la Municipalité du village de Saint-Célestin d'avoir une subvention de plus de 3,3 millions. »

Raymond Noël, maire de Saint-Célestin

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023-2033, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du MAMH.

Le soutien comprend une majoration de 20 % du taux de base accordée aux municipalités de moins de 6 500 personnes. Saint-Célestin a aussi bénéficié de deux autres majorations de 20 % : une pour avoir respecté les critères applicables à la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, et une seconde pour son engagement à réaliser un plan de gestion des actifs en eau. Selon le guide méthodologique du Ministère, cela lui permet d'atteindre un taux d'aide global de 95 %.

Liens connexes :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Source : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]