Le gouvernement du Québec accorde plus de 23 M$ à Laval pour améliorer la résilience de ses infrastructures d'eau

LAVAL, QC, le 4 avril 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, ainsi que la députée de Laval-des-Rapides, Mme Céline Haytayan, sont fiers d'annoncer qu'une somme de 23 253 126 $ est octroyée à la Ville de Laval pour d'importants travaux d'infrastructures d'eau.

Le projet de la Ville consiste à construire un bassin de rétention souterrain. D'une capacité de 15 000 mètres cubes, il permettra de diminuer les débordements des réseaux d'égout dans la rivière des Prairies lors des épisodes de fortes pluies. Les eaux usées accumulées dans le bassin seront ensuite acheminées à la station d'épuration La Pinière. Les travaux auront lieu sous le parc Cartier.

Citations :

« Notre gouvernement est en action partout au Québec pour assurer la pérennité et la qualité des infrastructures d'eau pour les Québécois. C'est essentiel pour nous d'accompagner les municipalités dans leurs initiatives, notamment celles qui permettent d'améliorer leur résilience face aux changements climatiques que nous connaissons et leur adaptation à ceux-ci. Les travaux en infrastructures d'eau prévus à Laval contribueront assurément à la qualité d'un important milieu de vie pour les citoyens et à sa protection. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Ce projet, c'est un gain majeur pour Laval : moins de débordements d'égout, une meilleure gestion des eaux et un développement qui suit la croissance de notre région. Avec ce soutien financier, on s'assure que Laval a des infrastructures à la hauteur de ses ambitions. »

Christopher Skeete, ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose

« L'aide financière de plus de 23 millions de dollars de notre gouvernement pour la construction d'un bassin souterrain de rétention d'eau représente une avancée majeure dans la gestion des eaux à Laval-des-Rapides. Cet important projet d'infrastructure permettra de pérenniser la qualité des services d'eau, notamment en réduisant les risques de débordement des égouts et, conséquemment, d'inondation. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides

« Avec les bouleversements climatiques que nous connaissons, Laval se dote d'infrastructures et d'équipements plus résilients afin de mieux gérer les eaux pluviales et protéger notre environnement. En limitant l'impact des épisodes de pluie abondante sur le réseau d'égout, le nouveau bassin contribuera à préserver la qualité de l'eau des milieux naturels dans le secteur de la baie du Marigot. Ce projet démontre notre engagement à moderniser nos infrastructures et à assurer une meilleure qualité de vie aux citoyens et citoyennes. Je remercie le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour sa contribution financière significative, et je me réjouis de voir un tel projet aller de l'avant. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

Fait saillant :

En incluant le projet de la Ville de Laval annoncé aujourd'hui, le Programme d'infrastructures municipales d'eau 2023 a, depuis son lancement, soutenu 140 projets, pour des aides totalisant 433 millions de dollars.

