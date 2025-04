Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,3 M$ à Saint-Simon-de-Rimouski

SAINT-SIMON-DE-RIMOUSKI, QC, le 16 avril 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques), Mme Amélie Dionne, est fière d'annoncer qu'une somme de 2 358 860 $ est accordée à la Municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski pour la construction d'un édifice abritant les bureaux municipaux et la caserne de pompiers.

Le nouveau bâtiment, situé sur la route 132, aura une superficie au sol d'environ 345 mètres carrés, et sera aménagé sur deux niveaux. Le projet vise notamment à offrir au Service de sécurité incendie un emplacement conforme aux normes pour les véhicules, et prévoit l'aménagement d'espaces adéquats pour la décontamination et le séchage des équipements. En ce qui concerne les bureaux municipaux, ceux-ci fourniront suffisamment d'espace pour les postes de travail et l'archivage, en plus d'être adaptés pour les personnes à mobilité réduite.

« Notre gouvernement est fier d'investir dans la réalisation de projets importants qui contribuent à améliorer les services offerts aux citoyens. Ces aides financières démontrent que nous sommes en action pour appuyer les municipalités dans leurs initiatives. Nous sommes très heureux de soutenir la Municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski dans ses efforts visant à consolider ses infrastructures. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La construction de ce nouveau bâtiment permettra de regrouper la caserne et les bureaux municipaux. De cette manière, la Municipalité aura une infrastructure fonctionnelle, sécuritaire et optimale. Avec le soutien annoncé, on contribue aussi à créer un environnement de travail plus agréable pour beaucoup de gens. Cette nouvelle infrastructure sera bâtie au bénéfice de tous les citoyens et citoyennes de la municipalité. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

« Depuis plusieurs années maintenant, ce projet de nouvelle caserne pour le Service de sécurité incendie est en marche. Notre service s'est enrichi de plusieurs pompiers, au cours de cette période. Nous sommes soulagés et heureux de leur offrir ainsi des outils à la mesure de leur dévouement à notre égard : une caserne moderne aux normes d'aujourd'hui, assortie d'espaces où les pompiers pourront parfaire leur formation autant qu'effectuer la décontamination de leurs équipements. Nous remercions les ministères qui nous accompagnent dans l'atteinte de cet objectif si important pour notre communauté. »

Denis Marcoux, maire de Saint-Simon-de-Rimouski

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM).

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette bonification découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

