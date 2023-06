Le gouvernement du Québec accorde plus de 19,3 M$ à Sainte-Sophie-de-Lévrard

SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD, QC, le 26 juin 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, accompagnée du député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, est fière d'annoncer qu'une somme de 15 951 402 $ a été accordée à la Municipalité de la paroisse de Sainte-Sophie-de-Lévrard pour des travaux d'infrastructures d'eau. À cette aide s'ajoute un montant de 3 350 000 $ provenant du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), pour des travaux de voirie.

Le projet, soutenu par le biais du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), vise l'assainissement des eaux usées du secteur urbain par l'implantation d'une station d'épuration des eaux usées de type membranaire. Cette dernière sera accompagnée d'un poste de pompage équipé de deux pompes submersibles.

Les travaux comprennent également le remplacement d'environ 10 500 mètres de conduites d'égout et de distribution d'eau potable du secteur, précisément sous le rang Saint-Antoine, sous la route Paquin, sous les rues Brunelle, Tessier et Saint-Pierre, ainsi que sous la servitude d'égout et le chemin d'accès vers la station d'épuration.

Le projet soutenu par le MTMD vise à effectuer une réfection du rang Saint-Antoine et de la rue Saint-Pierre pour la portion de la route 218.

Citations :

« Par le biais du PRIMEAU 2023, notre gouvernement offre un soutien nécessaire aux organismes municipaux dans leurs travaux d'infrastructures d'eau. En effet, en reconnaissant les besoins et les efforts des petites, moyennes et grandes municipalités en matière de planification des actifs et d'aménagement du territoire, le programme offre des taux d'aide plus avantageux. Je me réjouis pour Sainte-Sophie-de-Lévrard, à qui nous accordons près de 16 millions de dollars pour améliorer sa gestion des eaux usées et de l'eau potable, au bénéficie d'une population en santé et d'un milieu de vie sécuritaire. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Ces investissements prouvent l'importance que nous accordons au maintien des infrastructures dans nos régions. Ils incarnent notre engagement d'offrir aux Québécoises et Québécois une meilleure mobilité et une sécurité accrue sur nos réseaux. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis fier que le gouvernement du Québec investisse ici, à Sainte-Sophie-de-Lévrard, pour mettre à niveau les installations de traitement des eaux usées et remplacer des conduites d'eau potable. Ce projet majeur, qui contribue en plus à réduire les quantités d'eaux usées rejetées dans l'environnement, rend la municipalité davantage en cohérence avec des pratiques durables. » Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

« Grâce à la précieuse collaboration du MAMH dans le cadre du PRIMEAU, ainsi que du MTMD, notre petite communauté de 747 habitantes et habitants pourra grandir en réalisant le projet majeur d'assainissement de ses eaux usées et de remplacement de conduites. Sans ce soutien financier d'envergure, notre municipalité n'aurait pas pu supporter les coûts s'y rapportant et aurait été freinée dans son essor économique et communautaire, ce projet s'avérant nécessaire pour développer et augmenter la vitalité de notre milieu. »

Jean-Guy Beaudet, maire de Sainte-Sophie-de-Lévrard

Faits saillants :

L'aide financière du MAMH provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du MAMH.

Le PRIMEAU 2023 a été lancé 17 avril dernier par le gouvernement du Québec. Doté d'une enveloppe de 2,4 milliards de dollars, le PRIMEAU 2023 favorise la poursuite des efforts gouvernementaux en matière d'aménagement durable du territoire, d'utilisation responsable de l'eau potable et de gestion des actifs en eau, en accordant des majorations du taux d'aide aux municipalités engagées. Planifié sur 10 ans, le programme permet de mieux prévoir les investissements requis à long terme pour le maintien des actifs municipaux d'eau.

