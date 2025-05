Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,7 M$ à Sainte-Adèle

SAINTE-ADÈLE, QC, le 1er mai 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Bertrand et ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, est fière d'annoncer qu'une somme de 1 701 926 $ a été accordée à la Ville de Sainte-Adèle pour des travaux d'infrastructures d'eau.

L'aide permettra le renouvellement de 900 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées. Les travaux auront notamment lieu sous les rues Morin, Richer, Grignon et Beauchamp ainsi que le chemin Notre-Dame.

C'est sous un soleil radieux que France-Élaine Duranceau a confirmé aux élus ainsi qu'aux directeurs et membres du personnel des travaux publics de la Ville de Sainte-Adèle la participation financière du gouvernement du Québec pour le chantier majeur de la rue Morin. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

Citations :

« À Sainte-Adèle, comme ailleurs au Québec, notre gouvernement est heureux de soutenir les municipalités dans leurs efforts pour moderniser les infrastructures essentielles. En renouvelant les conduites d'eau, nous investissons à la fois dans la qualité de vie de la population et la protection durable de notre or bleu. Je salue l'engagement de la Ville à poser des gestes concrets pour l'avenir de sa communauté. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'attribution de cette importante contribution de notre gouvernement est le fruit d'un travail de collaboration accrue avec la Ville de Sainte-Adèle. Nous sommes engagés à investir dans le maintien des infrastructures ainsi que dans l'efficacité de l'État et ce chantier répond à ces engagements. Je félicite sincèrement les élus, les équipes de direction et celle des travaux publics pour leur travail en amont de ce chantier majeur. »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l'Habitation

« Nous apprécions grandement l'aide financière que nous accorde le gouvernement pour les importants travaux d'infrastructures que nous réalisons présentement; ils répondent à nos besoins actuels et nous permettent de protéger la qualité de notre environnement pour les générations futures. »

Michèle Lalonde, mairesse de Sainte-Adèle

Fait saillant :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

