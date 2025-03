Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,5 M$ à Sainte-Barbe

SAINTE-BARBE, QC, le 12 mars 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Huntingdon, Mme Carole Mallette, est fière d'annoncer qu'une somme de 1 551 440 $ a été accordée à la Municipalité de Sainte-Barbe pour l'agrandissement et la mise aux normes de son hôtel de ville.

La députée de Huntingdon, Mme Carole Mallette, en compagnie de la mairesse de Sainte-Barbe, Mme Louise Lebrun, des membres du conseil municipal et de la directrice générale, Mme Chantal Girouard. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

Le bâtiment sera agrandi de 215 mètres carrés pour permettre d'y aménager une salle du conseil accessible aux personnes à mobilité réduite, une salle de consultation citoyenne insonorisée, des espaces administratifs, dont quatre bureaux, ainsi que des pièces de rangement. En outre, des travaux de mise aux normes de la cuisine seront notamment effectués dans la partie existante de l'hôtel de ville.

« Notre gouvernement place la qualité des infrastructures municipales au cœur de ses priorités. C'est pourquoi nous soutenons financièrement les municipalités partout au Québec dans la réalisation de leurs projets. Je suis fière de cet investissement, qui permettra à la Municipalité de continuer à accueillir les citoyens à l'hôtel de ville, un lieu tellement important pour notre démocratie municipale et la communauté locale! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Ces importants travaux permettront à Sainte-Barbe d'accueillir son personnel et sa population dans un milieu accessible et sécuritaire. Je me réjouis de la contribution de notre gouvernement, qui rend possible une initiative attendue et qui bénéficiera à l'ensemble des Barberivains et Barberivaines! »

Carole Mallette, députée de Huntingdon

« La mise aux normes et l'agrandissement de notre hôtel de ville étaient devenus une nécessité; nous pouvons maintenant entreprendre ce chantier grâce au soutien du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, que je remercie. Dès l'automne prochain, la salle du conseil pourra accueillir les personnes à mobilité réduite afin qu'elles puissent davantage participer à la vie démocratique, et de nombreuses autres améliorations au bâtiment viendront rehausser la qualité de vie de la population barberivaine. »

Louise Lebrun, mairesse de Sainte-Barbe

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux.

Soulignons que Sainte-Barbe bénéficie d'une majoration de 10 % du taux d'aide financière de base offerte aux petites municipalités.

