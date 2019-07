Le gouvernement du Canada vient en aide aux collectivités de la Colombie-Britannique en enlevant des bateaux abandonnés dans le cadre du Plan de protection des océans

NORTH VANCOUVER, BC, le 25 juill. 2019 /CNW/ - Les navires abandonnés et les épaves constituent un problème partout au Canada. Le gouvernement du Canada, au moyen de son Plan de protection des océans, prend des mesures en réponse à la pratique de l'abandon de navires et soutient les efforts des collectivités qui procèdent à l'enlèvement des navires présentant des risques immédiats.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre des Transports, Terry Beech, a rendu publique la liste des plus récents bénéficiaires d'un financement dans le cadre du Programme de bateaux abandonnés de Transports Canada. Ce programme appuie l'évaluation et l'enlèvement de bateaux abandonnés, ainsi que des initiatives d'éducation et de sensibilisation.

Un montant totalisant 1 273 045 $ sera versé pour évaluer et enlever des bateaux abandonnés dans les collectivités de la Colombie-Britannique. Voici les bénéficiaires :

Forrest Marine Limited ( Burnaby , C.-B.) : enlèvement d'un bateau dans le fleuve Fraser (8 220 $)

, C.-B.) : enlèvement d'un bateau dans le fleuve Fraser (8 220 $) 1184550 BC Ltd (Mission, C.-B.) : évaluation et enlèvement de 15 bateaux dans le fleuve Fraser (825 000 $)

Salish Sea Industrial Services ( Victoria , C.-B.) : enlèvement de 16 bateaux dans le havre de Victoria (364 150 $)

, C.-B.) : enlèvement de 16 bateaux dans le havre de (364 150 $) Pender Harbour and Area Residents Association ( Madeira Park , C.-B.) : enlèvement de deux bateaux dans la baie Gerrans (75 675 $).

Par ailleurs, le secrétaire parlementaire Beech a félicité la Boating BC Association pour le lancement de sa campagne de sensibilisation du public afin de réduire le nombre de bateaux nuisibles abandonnés en Colombie-Britannique. Cette campagne est financée dans le cadre du Programme de bateaux abandonnés.

Ces annonces sont faites à la veille de l'entrée en vigueur de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, le 30 juillet 2019. La Loi rendra illégal l'abandon de bateaux, élargira les responsabilités du propriétaire de bateaux ou navires et renforcera l'intervention du gouvernement lorsqu'un propriétaire qui se défait de son bateau ou navire en fin de vie utile n'agit pas de façon responsable.

Le Plan de protection des océans, qui est doté d'un budget de 1,5 milliard de dollars, est l'investissement le plus important réalisé à ce jour pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada. Dans le cadre de cette stratégie nationale, le gouvernement du Canada crée un des systèmes de sécurité maritime parmi les meilleurs au monde, qui ouvre des horizons économiques aux Canadiens dès maintenant, tout en protégeant nos côtes et la qualité de nos eaux pour les générations futures. Ce travail est exécuté en étroite collaboration avec les peuples autochtones, les intervenants locaux et les collectivités côtières.

Citations

« Les épaves et les bateaux abandonnés polluent les milieux marins et peuvent nuire au tourisme, aux pêches, à l'infrastructure locale et à la navigation. Le financement accordé par notre gouvernement et destiné à l'évaluation et à l'enlèvement de ces bateaux abandonnés fera que les Canadiens et les Canadiennes pourront continuer à profiter de nos paysages côtiers maintenant et pour les générations futures. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Je suis heureux de la collaboration dont je suis témoin entre le gouvernement du Canada, les collectivités locales et la Boating BC Association afin de concrétiser les objectifs du Plan de protection des océans. De concert avec nos partenaires, nous nous acquittons de notre engagement à protéger nos océans et nos voies navigables. »

Terry Beech

Secrétaire parlementaire du ministre des Transports

Les faits en bref

Lancé en mai 2017, le Programme de bateaux abandonnés de Transports Canada investit 6,85 millions de dollars dans l'évaluation, l'enlèvement et l'élimination des bateaux abandonnés et dans des initiatives de recherche et d'éducation. À ce jour, des fonds de 342 560 $ ont été approuvés pour l'évaluation de 102 bateaux et des fonds totalisant 1 796 038 $ pour l'enlèvement de 78 bateaux. Les organismes admissibles ont jusqu'au 31 mars 2020 pour présenter une demande de financement dans le cadre de l'actuel appel de propositions.

de Transports Canada investit 6,85 millions de dollars dans l'évaluation, l'enlèvement et l'élimination des bateaux abandonnés et dans des initiatives de recherche et d'éducation. À ce jour, des fonds de 342 560 $ ont été approuvés pour l'évaluation de 102 bateaux et des fonds totalisant 1 796 038 $ pour l'enlèvement de 78 bateaux. Les organismes admissibles ont jusqu'au 31 mars 2020 pour présenter une demande de financement dans le cadre de l'actuel appel de propositions. Le Programme d'élimination des épaves et des navires abandonnés de Pêches et Océans Canada prévoit verser jusqu'à 1 325 000 $ sur cinq ans aux administrations portuaires et organismes admissibles pour l'enlèvement et l'élimination de navires abandonnés et d'épaves dans les ports pour petits bateaux de compétence fédérale. À ce jour, 23 navires ont été enlevés et éliminés dans l'ensemble du pays et des fonds ont été accordés pour en obtenir la possession légale, ce qui pourrait mener à l'enlèvement de huit autres navires dans le cadre du programme.

prévoit verser jusqu'à 1 325 000 $ sur cinq ans aux administrations portuaires et organismes admissibles pour l'enlèvement et l'élimination de navires abandonnés et d'épaves dans les ports pour petits bateaux de compétence fédérale. À ce jour, 23 navires ont été enlevés et éliminés dans l'ensemble du pays et des fonds ont été accordés pour en obtenir la possession légale, ce qui pourrait mener à l'enlèvement de huit autres navires dans le cadre du programme. En plus de ces programmes et de la nouvelle loi, d'autres mesures importantes ont été prises par le gouvernement du Canada , dont l'amélioration de l'identification des propriétaires d'un navire, la création d'un répertoire des navires abandonnés et des épaves et l'évaluation des risques que ceux-ci posent, ainsi que la mise en place d'une approche axée sur le principe du « pollueur-payeur » pour le nettoyage d'un navire.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles de Transports Canada , abonnez-vous aux Nouvelles en direct ou restez en contact par l'entremise de Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.

Pour les personnes ayant une déficience visuelle, il est possible de convertir le présent communiqué dans un autre format.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Delphine Denis, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Ottawa, 613-991-0700, delphine.denis@tc.gc.ca; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, media@tc.gc.ca

Related Links

http://www.tc.gc.ca/