WASHINGTON, le 6 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a conclu sa visite à Washington D.C., où il a rencontré le président des États-Unis d'Amérique, Donald J. Trump.

Le premier ministre Carney a remercié le président Trump de son accueil, de son hospitalité ainsi que de la nature et de la teneur de leurs discussions approfondies. Le premier ministre a souligné auprès du président que le Canada et les États-Unis sont plus forts lorsqu'ils travaillent ensemble.

Le premier ministre Carney et le président Trump ont discuté des pressions commerciales immédiates avec lesquelles leurs pays doivent composer. Le premier ministre a indiqué que le Canada est disposé à bâtir avec les États-Unis une nouvelle relation économique et de sécurité fondée sur le respect, nos intérêts communs et le bien-être des deux nations.

À cette fin, le premier ministre et le président ont convenu de poursuivre les discussions au cours des semaines à venir. Ils se sont dits enthousiastes à l'idée de se voir le mois prochain lors du Sommet du G7 à Kananaskis.

Le premier ministre rentre au Canada en demeurant concentré sur la nécessité de renforcer le pays. Son nouveau gouvernement entend transformer la sécurité frontalière, la sécurité dans l'Arctique et les investissements du Canada dans la défense nationale. Le gouvernement fédéral mettra en place une économie apte à créer des emplois, à faire croître les revenus et à résister aux chocs - l'économie la plus solide du G7.

