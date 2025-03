Un investissement de 1,8 million de dollars pour financer la construction du Mi'kmawey Debert Cultural Centre en Nouvelle-Écosse.

MILLBROOK, NS, le 4 mars 2025 /CNW/ - Les centres culturels sont essentiels pour les communautés autochtones dans le Canada atlantique, car ils favorisent le sentiment d'appartenance dans un espace où les langues, les récits et les cérémonies prospèrent, ce qui renforce l'identité et les liens communautaires. Ces établissements jouent un rôle crucial dans la préservation et la mise en valeur de la grande diversité des histoires, des traditions et des connaissances des communautés autochtones. Ils sont des carrefours culturels vivants où les visiteurs et visiteuses peuvent se familiariser avec les artefacts, les récits, la langue et les cérémonies, et ainsi mieux comprendre les visions du monde des peuples autochtones

Aujourd'hui, Tim Louis, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, a annoncé un investissement de 1,8 million de dollars pour la construction du Mi'kmawey Debert Cultural Centre, un nouvel espace visant à fournir aux communautés autochtones et non autochtones une tribune où elles pourront remédier aux inégalités systémiques, faire progresser la réconciliation et aider la population canadienne à mieux comprendre les peuples autochtones grâce à des programmes artistiques, patrimoniaux et éducatifs. Ce centre offrira aux communautés autochtones, y compris aux artistes, aux gardiens du savoir, aux partenaires et aux Aînés ayant vécu diverses expériences, une plateforme sûre sur le plan culturel pour raconter leur histoire et mettre en valeur leur culture et leur patrimoine. Le secrétaire parlementaire Louis a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Provenant du Fonds du Canada pour les espaces culturels et du Programme d'aide aux musées, ce financement permettra de mener à bien la phase de conception détaillée des espaces d'exposition d'une superficie de 10 000 pieds carrés; d'acquérir de l'équipement spécialisé pour les espaces d'exposition, d'archivage et d'événements; et d'élaborer le contenu de l'exposition.

« En offrant un lieu propice à l'échange de connaissances et à l'apprentissage intergénérationnel, le Mi'kmawey Debert Cultural Centre contribuera à préserver les traditions tout en favorisant un dialogue constructif et la réconciliation. En plus de présenter des expositions, ce nouveau centre mettra à l'honneur la résilience, la créativité et la contribution des peuples autochtones, tout en veillant à ce que leurs voix et leurs récits soient honorés pour les générations futures. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Le Mi'kmawey Debert Cultural Centre est plus qu'un lieu de préservation : il est l'expression vivante de l'identité, de la résilience et du savoir. Il jette un pont entre les générations et met en valeur les voix, les récits et les traditions qui continuent à façonner notre monde. »

- Tim Louis, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien

« Ce soutien de Patrimoine canadien s'appuie sur un partenariat long et précieux qui a contribué à donner vie au Mi'kmawey Debert Cultural Centre. Depuis 2018, son investissement dans notre processus de conception, notre travail sur les collections et notre programmation a collectivement dépassé les 3 millions de dollars, démontrant son engagement envers la réconciliation et les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Cette dernière contribution est une autre étape importante vers la réalisation de notre vision : un lieu où les Mi'kmaq peuvent prendre soin de leurs biens, partager leurs histoires et se connecter à leur passé. Nous sommes profondément reconnaissants du soutien continu de Patrimoine canadien afin de faire de ce centre une réalité pour nos communautés et tous ceux et celles qui cherchent à apprendre avec nous. »

- Tim Bernard, directeur général, Mi'kmawey Debert Cultural Centre

Le Mi'kmawey Debert Cultural Centre est une organisation rurale à but non lucratif des Premières Nations située à Millbrook, en Nouvelle-Écosse. La mission commune de l'organisation et du projet de centre culturel est « de faire connaître, de protéger et de découvrir les histoires et la vie de nos premiers ancêtres et de ceux qui leur ont succédé dans le Mi'kma'ki (la terre natale des Mi'kmaq) ».

Le nouveau centre sera axé sur le site paléo-indien de Debert, un lieu historique national du Canada comprenant 5 sites archéologiques importants dans la région de Debert et de Belmont, en Nouvelle-Écosse. Les vestiges archéologiques découverts dans cette région témoignent de la présence autochtone dans la province depuis au moins 11 000 ans. Le site ancestral auquel est rattaché le centre est l'un des plus anciens et des plus importants sites autochtones en Amérique du Nord. Il raconte des histoires uniques sur les Mi'kmaq et le passé du Mi'kma'ki, des histoires qui ne peuvent être racontées nulle part ailleurs.

Une fois achevé, le Mi'kmawey Debert Cultural Centre occupera une superficie de 30 000 pieds carrés et comprendra des espaces éducatifs intérieurs et extérieurs. Plus particulièrement, il proposera des programmes d'apprentissage attrayants sur le terrain, trois salles d'exposition principales, un lieu de conservation, des archives ainsi que des espaces d'événements, de rassemblement et de guérison. L'ouverture du nouveau centre est prévue pour l'automne 2027.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial, culturel et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Le Programme d'aide aux musées appuie les établissements et les travailleurs du patrimoine dans le but de préserver et de mettre en valeur des collections du patrimoine. Le Programme favorise la préservation de la culture autochtone et facilite l'accès aux collections patrimoniales pour tous les Canadiens et Canadiennes.

