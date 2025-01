GATINEAU, QC , le 22 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir ses employés et à résoudre les problèmes de paye en suspens des fonctionnaires fédéraux, tout en travaillant à améliorer leur expérience globale par rapport aux ressources humaines (RH) et à la paye. Il est inacceptable que certains employés continuent à être aux prises avec des problèmes de paye. Il faut régler ces problèmes, et nous en faisons une priorité absolue.

Aujourd'hui, le gouvernement a fait le point sur la stratégie intégrée de gestion des RH et de la paye pour les fonctionnaires. Nous continuons à suivre nos progrès vers 11 engagements clés et à avancer considérablement. En plus de chercher un remplacement au système de paye actuel, Phénix, et à la plupart des 30 systèmes de RH utilisés au gouvernement du Canada, nous améliorons la prestation des services de RH et de paye avec nos systèmes actuels.

Dans le cadre de sa mise à jour, le gouvernement du Canada a publié son troisième rapport d'étape trimestriel, qui fait le point sur les progrès dans le domaine des RH et de la paye. Depuis l'automne dernier, nous travaillons sur divers projets visant à appuyer davantage les employés, tout en améliorant les opérations actuelles et en continuant à se pencher sur la nouvelle solution de RH et de paye. Le rapport mentionne :

Les capacités et l'efficacité bonifiées pour soutenir le Centre des services de paye

Le nouveau formulaire de congé de maternité et de congé parental

Le projet de mise à niveau à MesRHGC 9.2

Le lancement du Conseil d'éthique sur l'IA et les opérations responsables

Les mises à niveau de la base de données du système de paye

Le gouvernement du Canada continuera à consulter les employés et les intervenants concernés tout en travaillant sur diverses initiatives visant à soutenir ses employés, à régler les problèmes de RH et de paye et à trouver un remplaçant potentiel à Phénix. Il fera aussi le point régulièrement sur ces projets au fil de leur avancement.

Citations

« Nous sommes déterminés à améliorer nos opérations pour mieux soutenir les fonctionnaires fédéraux, tout en explorant de nouvelles solutions pour régler les problèmes de RH et de paye. Notre priorité absolue est de résoudre les problèmes de paye et de verser une rémunération exacte en temps opportun. Nous continuerons à travailler sur la création d'un système qui répond aux besoins d'aujourd'hui et de demain. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« En collaboration avec Services publics et Approvisionnement Canada, nous avançons vers un système simplifié de gestion des RH et de la paye afin de mieux servir les fonctionnaires. Dans les prochains mois, nous poursuivrons les discussions avec les parties prenantes, y compris les agents négociateurs, alors que nous nous préparons à réduire le nombre de systèmes individuels dans l'ensemble du gouvernement. Ce changement garantira l'uniformité entre les ministères et rendra les processus plus efficaces, fiables et conviviaux. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Présidente du Conseil du Trésor

Les faits en bref

En 2024, nous avons en moyenne atteint un taux de précision de la paye toutes les deux semaines de 98,1 % à l'échelle du gouvernement.

Une somme de 135 millions de dollars a été affectée dans le budget de 2024 afin de trouver une nouvelle solution de RH et de paye pour la fonction publique. De cette somme, 112,1 millions de dollars ont été affectés à SPAC, notamment 85 millions de dollars pour modifier le contrat avec Dayforce et ainsi continuer à mener des essais et à concevoir le système pour qu'il réponde à nos besoins particuliers. Les 22,7 millions de dollars restants ont été affectés au SCT.

Les systèmes de RH et de paye actuels permettent d'offrir des services de paye et d'avantages sociaux à plus de 430 000 fonctionnaires en fonction ou non relevant de plus de 100 ministères et organismes. En 2023, ces systèmes ont fait environ 13,1 millions de paiements, pour une somme totale d'environ 36 milliards de dollars.

Le Centre des services de paye de la fonction publique offre des services de paye à 49 organisations servant plus de 250 000 clients.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources: Mathis Denis, Attaché de presse et conseiller principal aux communications, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, 343-573-1846, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]