VANCOUVER, BC, le 12 août 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), le gouvernement du Canada renforce ses capacités et ses chaînes d'approvisionnement souveraines en matière de construction navale, afin que la Marine royale canadienne (MRC) et la Garde côtière canadienne (GCC) soient prêtes à relever les défis maritimes actuels et futurs et à mener leurs opérations au pays et ailleurs dans le monde.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, et Ernie Klassen, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, étaient au chantier naval Vancouver Shipyards (VSY) de Seaspan pour souligner le succès de la SNCN et son 15e anniversaire.

Le SNCN permet de développer l'expertise en construction navale et de créer des milliers de bons emplois partout au Canada. Ainsi, nous pouvons construire les navires dont ont besoin la MRC et la GCC ici même, au pays. Comme notre monde change, le gouvernement du Canada fait les investissements importants qui s'imposent pour protéger la population canadienne, soutenir la MRC et la GCC et renforcer le rôle que nous jouons sur la scène internationale.

Le ministre Lightbound a salué le nouveau protocole d'entente (PE) que VSY a conclu avec Stigterstaal Canada et Algoma Steel en juillet 2025. En vertu de ce PE, les 3 entreprises évalueront les besoins et détermineront si Algoma Steel peut fournir, avec le soutien de Stigterstaal, des aciers certifiés et non certifiés à VSY pour les brise-glaces polaires.

Ce PE constitue un pas important dans la reconstruction d'une chaîne d'approvisionnement sidérurgique canadienne solide qui renforcera la capacité industrielle nationale tout en favorisant l'innovation, l'emploi et la croissance économique à long terme. En misant sur des matériaux et des partenariats d'ici, l'entente contribuera à bâtir une économie plus résiliente et plus autonome.

En favorisant des partenariats avec des fournisseurs canadiens, le gouvernement du Canada a la possibilité de réaliser le plein potentiel de la SNCN et de générer des retombées encore plus importantes au pays. Au cours des 15 années qui ont suivi son lancement, la SNCN a permis de revitaliser l'industrie maritime canadienne et de procurer des avantages économiques mesurables à la population canadienne. On estime que les contrats attribués entre 2012 et la fin de 2024, dans le cadre de la SNCN, ont contribué au produit intérieur brut du Canada à hauteur de près de 38,7 milliards de dollars et qu'ils ont permis de créer ou de maintenir environ 21 400 emplois par an entre 2012 et 2025.

Grâce au travail mené par VSY et les autres chantiers navals et fournisseurs dans le cadre de la SNCN, le secteur de la construction, du radoub et de la réparation de navires de la Colombie-Britannique s'est renforcé, parce qu'il a bénéficié d'un flux de travail stable venant atténuer les cycles d'expansion et de ralentissement.

Au fil des 15 dernières années, la SNCN a évolué à la lumière des leçons apprises, du dialogue soutenu avec les partenaires de l'industrie et de la collaboration sans cesse croissante à l'échelle de l'infrastructure industrielle du pays. Le gouvernement du Canada demeure résolu à continuer de faire construire des navires modernes et performants, tout en collaborant étroitement avec divers fournisseurs pour s'approvisionner auprès d'entreprises canadiennes et accélérer la prospérité économique du pays.

« Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, le Canada dote la Marine royale canadienne et la Garde côtière canadienne d'une flotte moderne tout en revitalisant l'industrie maritime et en créant des milliers d'emplois spécialisés. Les navires construits par Seaspan et les autres chantiers navals canadiens représentent un investissement à long terme dans l'innovation, la souveraineté et la croissance industrielle, investissement qui s'inscrit dans l'engagement du Canada à protéger ses eaux. Par le renforcement des chaînes d'approvisionnement nationales et la priorisation de l'acier et des matériaux fabriqués au Canada, la Stratégie franchit une nouvelle étape importante et jouera un rôle encore plus déterminant dans la création d'une économie résiliente et prospère. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

« La Stratégie nationale de construction navale a une portée qui va bien au-delà de l'acier et des navires. En continuant d'investir dans les talents et les fournisseurs d'ici, nous créons une infrastructure industrielle solide, une main-d'œuvre qualifiée et une économie compétitive tout en nous assurant que la Marine royale canadienne et la Garde côtière canadienne ont l'équipement nécessaire pour répondre à un éventail de besoins opérationnels au pays et à l'étranger. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État, Approvisionnement en matière de défense

« La Stratégie nationale de construction navale est un investissement à long terme dans la sécurité de notre pays et les capacités de la Marine royale canadienne. En construisant ces navires ici même au Canada, nous renforçons notre capacité souveraine en matière de construction navale, nous soutenons l'industrie canadienne et nous veillons à ce que nos marins soient prêts à relever les défis maritimes d'aujourd'hui et de demain, tant au pays qu'à l'étranger. »

L'honorable David J. McGuinty

Ministre de la Défense nationale

« Grâce à la Stratégie nationale de construction navale du Canada, la Garde côtière canadienne reçoit des navires modernes et performants, essentiels pour permettre à nos employés de protéger nos eaux, de soutenir les collectivités côtières et d'intervenir en cas d'urgence d'un océan à l'autre. Ces progrès en continu témoignent de notre engagement à bâtir une industrie maritime forte et durable, ainsi qu'un pays plus sûr et plus résilient. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Pêches

« Aujourd'hui, nous soulignons l'importante contribution du chantier naval Vancouver Shipyards de Seaspan à la Stratégie nationale de construction navale et à l'ensemble de l'économie canadienne. L'entente conclue entre Seaspan et Algoma Steel illustre bien ce que notre gouvernement souhaite accomplir par l'entremise de la Stratégie, c'est-à-dire utiliser en priorité l'acier et l'aluminium canadiens dans les grandes initiatives d'approvisionnement et les projets d'envergure. Nous travaillons très fort avec l'industrie afin de l'aider à développer de nouvelles gammes de produits, à ouvrir de nouveaux marchés et à sécuriser des capacités de fabrication clés pour les générations à venir. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« En ce quinzième anniversaire de la Stratégie nationale de construction navale, il importe non seulement de souligner nos réussites, mais aussi de tourner notre regard vers l'avenir. Le secteur canadien de la construction navale est actuellement en très bonne posture. Au cours de la dernière année, Seaspan a mis à l'eau 2 navires, a lancé les essais en mer du navire hauturier de science océanographique de la Garde côtière canadienne et a entamé la construction du brise-glace le plus puissant de la GCC. Il a également conclu des partenariats clés avec des entreprises canadiennes, comme Algoma Steel, signe indéniable de la relance de cette industrie. Les capacités de Seaspan constituent un atout stratégique national, car elles permettent de concevoir et de construire au Canada les navires dont le pays a besoin. Je remercie nos partenaires du gouvernement, notre chaîne d'approvisionnement canadienne de la construction navale et, surtout, nos concepteurs, ingénieurs et gens de métier de calibre mondial qui, au cours des 15 dernières années, ont démontré qu'il est dans l'intérêt de l'économie, de l'industrie et de la population canadienne de construire au Canada. »

John McCarthy

Président-directeur général, Seaspan Shipyards

Les faits en bref

Les chantiers navals et les entreprises de la région du Pacifique jouent un rôle important lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins du Canada en matière de construction navale.

En date d'août 2025, les contrats attribués à des entreprises de la région du Pacifique, dans le cadre de la SNCN, totalisaient une valeur approximative de 15,7 milliards de dollars, ce qui représente 28,2 % de la valeur totale des contrats attribués dans le cadre de la Stratégie.

Les chantiers navals de la Colombie-Britannique qui sont partenaires de la SNCN ont attribué environ 1,3 milliard de dollars en contrats de développement de sources d'approvisionnement à plus de 560 entreprises de la province. Ces contrats ont offert des possibilités intéressantes et durables aux travailleurs qualifiés de la région du Pacifique.

En 2020, VSY a livré 3 navires hauturiers de science halieutique à la GCC. Il s'agit de la première classe de grands navires à être construite dans le cadre de la SNCN.

VSY construit l'un des 2 brise-glaces polaires destinés à la GCC. Les travaux ont commencé en avril 2025 et vont bon train. Grâce à ces navires puissants, la GCC sera en mesure de naviguer plus longtemps dans les eaux arctiques pour intervenir en cas d'urgence maritime, assurer une meilleure sécurité dans l'Arctique et mieux soutenir les peuples autochtones et la recherche menée dans le Grand Nord.

vont bon train. Grâce à ces navires puissants, la GCC sera en mesure de naviguer plus longtemps dans les eaux arctiques pour intervenir en cas d'urgence maritime, assurer une meilleure sécurité dans l'Arctique et mieux soutenir les peuples autochtones et la recherche menée dans le Grand Nord. Le navire hauturier de science océanographique, dont la construction est en voie d'achèvement, devrait être livré plus tard cette année. Il sera le plus grand navire scientifique de la GCC.

VSY réalise des progrès dans la construction des navires de soutien interarmées (NSI) destinés à la MRC. L'armement final du premier NSI est en cours, et la construction du deuxième NSI se poursuit.

En ce qui concerne la construction du premier lot de brise-glaces polyvalents destinés à la GCC, VSY a terminé la conception fonctionnelle et mène présentement la conception de production et les travaux préparatoires.

En 2019, le gouvernement du Canada a attribué des contrats à Victoria Shipyards (VSL), à Chantier Davie Canada Inc. et à Irving Shipbuilding Inc. pour la réalisation de travaux d'entretien en cale sèche sur les frégates de la classe Halifax . Chaque chantier naval est chargé d'assurer l'entretien d'une partie de la flotte jusqu'à son retrait du service, qui est prévu pour le début des années 2040. VSL a terminé récemment les travaux sur le navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Calgary et se consacre actuellement au NCSM Winnipeg.

. Chaque chantier naval est chargé d'assurer l'entretien d'une partie de la flotte jusqu'à son retrait du service, qui est prévu pour le début des années 2040. VSL a terminé récemment les travaux sur le navire canadien de Sa Majesté (NCSM) et se consacre actuellement au NCSM Winnipeg. Grâce à la Politique des retombées industrielles et technologiques et à la proposition de valeur de la SNCN, le gouvernement du Canada tire parti des dépenses de la défense pour stimuler l'économie et contribuer à la viabilité à long terme de son secteur maritime. Des entreprises comme Seaspan réinvestissent dans les entreprises canadiennes, le perfectionnement de la main-d'œuvre et l'innovation.

Le Canada fait partie d'une alliance internationale clé avec les États-Unis et la Finlande : le Pacte de collaboration sur les brise‑glaces. Ce partenariat trilatéral vise à rehausser la coopération existante, à renforcer les industries de la construction navale de chaque pays, à accélérer la production de nouveaux équipements et de nouvelles capacités et à inciter d'autres alliés et partenaires à répondre à la future demande mondiale en navires arctiques et polaires.

