Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les collectivités autochtones dans le cadre d'initiatives touchant la protection des océans et la sécurité maritime

VANCOUVER, le 24 juill. 2019 /CNW/ - Les collectivités côtières autochtones du Canada entretiennent des liens avec les océans du Canada depuis de nombreuses générations. Elles leur accordent une importance particulière, puisqu'elles les considèrent comme faisant partie de leur milieu de vie, comme une source de sécurité alimentaire et comme des voies de transport. Le Plan de protection des océans offre aux peuples autochtones de nouvelles occasions de protéger, de préserver et de restaurer les océans et les voies maritimes du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé un investissement de 5,8 M$ pour 21 projets dans le cadre du nouveau Programme de partenariat et de mobilisation des collectivités autochtones et locales, une somme qui bénéficiera aux collectivités autochtones. Cet investissement permettra la participation à long terme des peuples autochtones à des activités de mobilisation en lien avec le Plan de protection des océans ou le système de sécurité maritime canadien.

Ces fonds contribueront à :

Développer une capacité et une expertise locales pour aider les collectivités autochtones à jouer un rôle plus important dans la conception et la mise en œuvre de certains aspects du réseau de transport et de mesures de protection de l'environnement.

Promouvoir les partenariats entre les peuples autochtones et le gouvernement fédéral et les partenariats multilatéraux qui stimuleront une participation plus grande, en fait de mobilisation, aux activités de sécurité maritime et de protection de l'environnement.

Le Plan de protection des océans, qui est doté d'un budget de 1,5 milliard de dollars, est l'investissement le plus important réalisé à ce jour pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada. Dans le cadre de ce plan national, le gouvernement du Canada crée un des systèmes de sécurité maritime parmi les meilleurs au monde, qui ouvre des horizons économiques aux Canadiens dès maintenant, tout en protégeant nos côtes et la qualité de nos eaux pour les générations futures. Ce travail est exécuté en étroite collaboration avec les peuples autochtones, les intervenants locaux et les collectivités côtières.

Citations

« Ce programme démontre la volonté de notre gouvernement de se réconcilier avec les peuples autochtones et de renouveler la relation de nation à nation avec ces peuples. Le financement du Plan de protection des océans que j'annonce aujourd'hui favorise la capacité des collectivités autochtones à accroître leurs capacités et à participer pleinement au système de sécurité maritime et au secteur maritime. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Faits en bref

Depuis le lancement du Plan de protection des océans en novembre 2016, plus de 50 initiatives ont été annoncées dans les domaines de la sécurité maritime, de la recherche ainsi que de la protection des écosystèmes d'un océan à l'autre.

Le Programme de partenariat et de mobilisation des collectivités autochtones et locales offrira du financement à 21 collectivités autochtones situées dans les provinces suivantes : Terre-Neuve-et- Labrador (1), Nouvelle-Écosse (2), Québec (5), Ontario (1), Colombie-Britannique (7), Nunavut (2), Territoires du Nord-Ouest (2) et l'échelle nationale (1).

Toutes les demandes de financement présentées dans le cadre du Programme de partenariat et de mobilisation des collectivités autochtones et locales devaient respecter les critères d'évaluation de l'admissibilité déterminés préalablement. Une fois les demandes confirmées, chacune d'elles était évaluée par un comité de sélection selon les critères de mérite établis, notamment la pertinence du projet, la qualité de la demande, l'optimisation des ressources et l'expérience du demandeur.

Les demandeurs qui n'ont pas reçu de financement du Programme de partenariat et de mobilisation des collectivités autochtones et locales sont invités à présenter une demande au titre du Programme de financement de la participation communautaire, qui favorise la participation à court terme aux activités de mobilisation spécifiques aux événements comme des rencontres et des ateliers.

En septembre 2017, Transports Canada a lancé le Programme de financement de la participation communautaire . Ce programme aide les collectivités autochtones et locales à participer à des activités à court terme ou spécifiques à des événements comme des séances de mobilisation, des rencontres et des forums de discussion portant sur le développement et l'amélioration du réseau de transport maritime du Canada .

