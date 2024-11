La nouvelle Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle aide à transformer la façon dont les maisons sont construites au Canada

EDMONTON, AB, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Les Prairies poursuivent leur croissance. Les familles s'agrandissent et de nouveaux voisins arrivent pour saisir des occasions au sein de collectivités en pleine croissance, offrant de bons emplois et un avenir prometteur. Cette croissance démographique aide à créer des occasions et à stimuler la prospérité à l'échelle de la région, et crée une économie forte, diversifiée et novatrice. Toutefois, la construction de logements résidentiels n'a pas suivi le rythme de la croissance économique. Par l'intermédiaire du Plan du Canada sur le logement, le gouvernement du Canada fournit des millions de nouveaux logements en construisant plus de maisons, plus rapidement.

Créer aujourd'hui les innovations de demain en matière de logement

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a lancé une nouvelle initiative qui aidera à modifier la façon dont les maisons sont construites afin de mieux répondre aux besoins de notre pays en pleine croissance. Alors que les Canadiens et Canadiennes de l'ensemble des Prairies cherchent des solutions pour atténuer les pressions locales en matière de logement, l'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle permettra de transformer la façon dont les maisons sont construites à l'avenir. L'accélération de l'innovation et l'amélioration de l'efficacité permettront aux constructeurs canadiens de construire plus de logements plus rapidement.

Dans le cadre de l'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle, le gouvernement du Canada investira 50 millions de dollars sur deux ans, à compter de cette année, pour appuyer le secteur de la construction résidentielle et sa chaîne d'approvisionnement. Réalisés par l'intermédiaire des agences de développement régional du Canada, y compris PrairiesCan, ces investissements permettront de mettre au point des solutions novatrices en matière de construction résidentielle et d'accroître l'efficacité et la production afin de renforcer la capacité du secteur de la construction résidentielle dans les provinces des Prairies, et à l'échelle du pays.

Le ministre Vandal a annoncé que PrairiesCan accepte désormais les déclarations d'intérêt des entreprises de la région. On encourage les candidats admissibles à consulter le site Web de PrairiesCan pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Cette initiative, qui constitue un volet important du Plan du Canada sur le logement, aide à créer dès aujourd'hui les solutions de demain en matière de logement. Le gouvernement du Canada s'engage à aider les entreprises à innover et à accroître la productivité dans le secteur de la construction résidentielle ainsi que sa chaîne d'approvisionnement, tout en créant des occasions de créer une région et un pays dont nous pouvons être fiers, où chaque personne a un endroit qu'il peut vivre.

Citations

« L'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle contribuera à apporter des solutions efficaces à la construction de nouveaux logements dans les Prairies et au Canada. Des programmes comme celui-ci aideront la prochaine génération de Canadiens et Canadiennes à devenir propriétaires. Je me réjouis de voir ce programme apporter de nouvelles innovations qui auront un impact et répondront à leurs besoins. »

-L'honorable Dan Vandal, ministère de PrairiesCan

« Notre gouvernement prend des mesures décisives pour remédier à la crise du logement qui sévit au Canada en misant sur l'innovation et des investissements stratégiques. L'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle injectera 50 millions de dollars dans la modernisation et l'accélération de la construction résidentielle partout au pays. En favorisant le recours à des technologies de pointe comme les maisons modulaires, l'impression tridimensionnelle carboneutre et la construction en bois massif, nous bâtissons un avenir novateur, efficient et durable pour le secteur canadien de la construction résidentielle. Cette initiative stimulera la productivité, renforcera les chaînes d'approvisionnement et permettra ultimement d'offrir à la population canadienne de plus amples solutions de logement abordables. »

-Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Les faits en bref

Le 12 avril 2024, le premier ministre, accompagné du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le plan du gouvernement fédéral en matière de logement intitulé Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement .

. L'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle est un élément important du Plan du Canada sur le logement qui fournira un soutien à la mise en œuvre de nouvelles méthodes en matière de construction résidentielle rapide.

qui fournira un soutien à la mise en œuvre de nouvelles méthodes en matière de construction résidentielle rapide. Mise en œuvre par les agences de développement régional du Canada , l'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle fournit un soutien direct pour aider à améliorer la chaîne d'approvisionnement locale en logements et faire progresser l'innovation dans le secteur de la construction résidentielle au moyen d'investissements dans des projets qui modifieront la manière dont les maisons sont construites afin que les Canadiennes et les Canadiens aient plus rapidement un endroit où vivre.

, l'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle fournit un soutien direct pour aider à améliorer la chaîne d'approvisionnement locale en logements et faire progresser l'innovation dans le secteur de la construction résidentielle au moyen d'investissements dans des projets qui modifieront la manière dont les maisons sont construites afin que les Canadiennes et les Canadiens aient plus rapidement un endroit où vivre. PrairiesCan versera 9,6 millions de dollars pour appuyer cette initiative au cours des deux prochaines années, à compter de 2024-2025.

