TRAILS, BC, le 3 mars 2026 /CNW/ - Forts de ressources naturelles de classe mondiale et d'une longue tradition d'innovation industrielle, les innovateurs de la région de Kootenay commercialisent des technologies de nouvelle génération et jettent les bases d'une économie plus propre et plus compétitive. Le gouvernement du Canada soutient cette ambition en aidant les entreprises locales à croître, à être concurrentielles à l'échelle mondiale et à bâtir un Canada plus fort.

Machines pour atelier de menuiserie. Le texte se lit comme suit : « Le gouvernement du Canada stimule l’innovation en fabrication dans les Kootenays. » (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 3,6 millions de dollars dans deux organisations de Kootenay pour faire progresser les technologies durables et renforcer la fabrication dans la région.

Dans le cadre de cet investissement, le Selkirk Technology Access Centre (STAC) reçoit un investissement de 1,6 million de dollars pour développer ses services de fabrication de pointe et renforcer ses capacités dans le domaine de la recherche sur les accélérateurs de particules et les sources d'ions, la même technologie utilisée dans les hôpitaux pour détecter le cancer et d'autres maladies graves. Ces améliorations permettront aux entreprises locales d'accéder à des outils de pointe, à un mentorat d'experts et à des réseaux industriels afin de les aider à se développer et à être compétitives. En s'appuyant sur les atouts de la région dans des secteurs clés tels que les énergies propres et les ressources naturelles, le STAC aidera les entreprises à se moderniser, à créer de nouveaux produits et à devenir les créateurs d'emplois dont dépendent les petites collectivités pour assurer leur croissance économique à long terme.

PacifiCan investit également plus de 1,9 million de dollars dans KC Recycling afin d'augmenter de 40 % la capacité de son installation de traitement des batteries. Grâce à cet investissement, KC Recycling modernisera ses installations en se dotant d'équipements plus efficaces pour le traitement des batteries, le tri des matériaux et le recyclage des plastiques. En récupérant de plus grandes quantités de plomb, de plastique et d'acide pour les réutiliser dans la fabrication de batteries et la fonte du plomb, KC Recycling transforme les déchets industriels en débouchés économiques et contribue à un avenir plus durable pour les Kootenays.

Ensemble, ces investissements aident les innovateurs de la région de Kootenay à créer des emplois de qualité, à développer leurs entreprises et à bâtir une économie plus forte et plus résiliente pour toute la population de la Colombie-Britannique et du Canada.

Citations

« On trouve en Colombie-Britannique des entreprises et des installations technologiques de classe mondiale, notamment dans le Southern Interior. En investissant dans les personnes et les experts qui sont à l'origine de ces technologies, le gouvernement du Canada aide les entreprises à proposer des solutions durables, à créer des emplois de qualité ici même, à être compétitives à l'échelle mondiale et à renforcer l'économie canadienne. »

-L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Cet investissement de 1,65 million de dollars dans le Selkirk Technology Access Centre témoigne de notre engagement envers l'apprentissage appliqué, l'innovation et la croissance régionale. Avec le soutien de Pacifican et de nos partenaires, nous poursuivons nos recherches sur les sources d'ions, développons la fabrication de pointe et explorons les applications de l'IA. Ces actions contribueront à renforcer l'industrie locale et à faire de la région de West Kootenay un pôle dynamique pour l'innovation de haute technologie. »

-Maggie Matear, Ph. D., présidente-directrice générale, Selkirk College

« L'aide financière de Développement économique Canada pour le Pacifique est investie dans le renforcement de notre capacité à recycler davantage de matériaux ici, dans les Kootenays. Cela permet de tirer parti de l'expertise des Kootenays dans le domaine des métaux, d'accroître notre capacité à créer de la valeur à partir des déchets plastiques et de stimuler le développement économique autour de l'un des produits les plus recyclés de la planète, les batteries. Sans cet investissement de PacifiCan, rien de tout cela ne serait possible. »

-Robert Bleier, directeur financier, KC Recycling

Faits en bref

La région de Kootenay compte près de 800 fabricants, qui emploient environ 7 100 personnes.

Il existe actuellement 67 centres d'accès à la technologie au Canada, soutenus par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

KC Recycling a été fondée en 1977 et est la plus grande et la plus avancée des entreprises de recyclage de batteries de la région nord-ouest du Pacifique. Elle recycle plus de 40 000 tonnes de batteries chaque année.

PacifiCan est l'agence de développement économique fédérale au service des Britanno-Colombiens et Britanno-Colombiennes.

Liens associés

Restez branchés

Suivez PacifiCan sur X et LinkedIn

Numéro sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunication pour les personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, [email protected]; Amanda Costa, Conseillère principale en communications, PacifiCan, [email protected]